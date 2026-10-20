Feijóo cree que el Constitucional no se atreverá a dictar una resolución "injusta" sobre la Ley de Nietos

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, considera que el Tribunal Constitucional no se atreverá a dictar una resolución que califica de "injusta" sobre la "ley de nietos"-

En una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, Feijóo se ha referido al recurso presentado por el Defensor del Pueblo ante el Constitucional después de que el Tribunal Supremo acordara suspender cautelarmente el derecho al voto de los españoles nacionalizados por la Ley de Memoria Democrático, salvo los que acrediten su condición de descendientes de exiliados.

A juicio del líder popular, el Supremo ha sido "muy claro" en sus pronunciamientos y constituye una institución "muy sólida", al igual que la Junta Electoral Central (JEC). Por ello, considera improbable que el Constitucional se pronuncie en contra de los criterios mantenidos por ambos órganos.

"Yo no veo riesgo en este asunto", ha afirmado Feijóo, quien ha insistido en que el alto tribunal no debería dictar una resolución que, en su opinión, fuera contraria a derecho y a la jerarquía normativa.

Feijóo cuestiona la instrucción administrativa

Durante la entrevista, el dirigente del PP ha sostenido que una instrucción emitida por un director general no puede modificar una ley y ha asegurado que el Tribunal Constitucional no actuará contra las resoluciones del Supremo ni contra los pronunciamientos de la Junta Electoral Central. "Nadie se atreverá en España a dictar una resolución manifiestamente injusta, contraria a derecho, contraria a jerarquía normativa, contraria a las dos resoluciones del Supremo, contraria a la Junta Electoral Central", ha manifestado.

El líder popular ha rematado su argumento afirmando que el Constitucional "no se va a atrever a hacer un disparate de esta naturaleza".

Preguntado por la posibilidad de que el Partido Popular revoque nacionalizaciones masivas y separe la adquisición de la nacionalidad del derecho al voto, Feijóo se ha mostrado partidario de avanzar en esa dirección.

El dirigente popular ha anunciado su intención de reforzar los requisitos para obtener el pasaporte español y ha defendido que la concesión de la nacionalidad no debe implicar necesariamente, de manera inmediata, el ejercicio del derecho al sufragio.