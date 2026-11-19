La vicepresidenta durante uno de los encuentros que mantuvo

La vicepresidenta del Gobierno del Principado, Gimena Llamedo, desarrolla estos días en México una agenda de encuentros institucionales y acciones promocionales para impulsar la proyección turística de Asturias y de la España Verde, la marca que agrupa a las cuatro comunidades del norte: Asturias, Galicia, Cantabria y Euskadi.

Asturias coordina este año la promoción conjunta de este destino, una oportunidad que el Principado quiere aprovechar para reforzar su presencia en el mercado mexicano y atraer visitantes interesados en la naturaleza, la gastronomía, la cultura y el patrimonio del norte de España."Asturias y México compartimos muchos lazos y estos días en Monterrey tenemos una nueva oportunidad para seguir estrechándolos y para dar a conocer todo lo que Asturias y la España Verde tienen que ofrecerW, señaló Llamedo, que destacó la importancia de abrir nuevas vías de colaboración y promoción turística.

La vicepresidenta junto al cónsul de España en Monterey | Goberno de Asturias

Dentro de esta estrategia, la vicepresidenta mantuvo, junto a los representantes de Galicia, Cantabria y Euskadi, un encuentro de trabajo con Begoña Fernández Arrubarrena, coordinadora de Promoción de la Oficina Española de Turismo en México. La reunión permitió analizar las características del mercado mexicano, conocer mejor sus posibilidades y preparar nuevas acciones de promoción, entre ellas un evento dirigido a profesionales y representantes del sector turístico.

La agenda incluyó también una intervención en el programa matinal de Azteca Noreste (INFO7), donde Llamedo fue entrevistada por Maru Lozano. Durante la conversación presentó los principales atractivos del norte de España y puso en valor su oferta de naturaleza, gastronomía, cultura, patrimonio y experiencias auténticas, además de la tranquilidad y seguridad de sus destinos.

La promoción en Monterrey contará también con la participación del cocinero asturiano Nacho Manzano, chef de Casa Marcial, restaurante distinguido con tres estrellas Michelin, que acompañará la presentación de la oferta turística de España Verde.

Gimena Llamedo durante un entrevista en un programa de televisión | Gobierno de Asturias

El objetivo de esta campaña es atraer un turismo de calidad, sostenible y seguro, capaz de distribuir las visitas durante todo el año y de mostrar que el norte de España ofrece mucho más que los destinos tradicionales de sol y playa. «Seguimos acercando Asturias a México, cuidando los lazos que nos unen y trabajando para que cada vez más mexicanos conozcan y visiten nuestra tierra», afirmó la vicepresidenta.

Encuentro con el Centro Asturiano de México

La agenda de Gimena Llamedo en México incluyó una visita al Centro Asturiano de México, donde se reunió con los miembros de su junta directiva para conocer de primera mano las actividades que desarrolla la entidad y su labor para mantener vivos los vínculos con Asturias a miles de kilómetros de distancia.

La vicepresidenta durante su visita al Centro Asturiano de México | Gobierno de Asturias

La vicepresidenta destacó el trabajo de esta comunidad asturiana en el exterior, que contribuye a preservar la identidad, las tradiciones y la cultura del Principado y a mantener el contacto entre las nuevas generaciones y la tierra de sus antepasados.

Asimismo, durante su estancia mantuvo un encuentro con el cónsul general de España en Monterrey, Vicente J. Más Taladriz, con quien abordó la presencia asturiana en el norte de México y los vínculos económicos que unen a ambos territorios.