Una jueza rechaza otra querella contra Sofía Puente por la "ley de nietos", esta vez de Vox

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha inadmitido una querella presentada por Vox contra Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, por presuntos delitos de prevaricación y usurpación de funciones por la aplicación de la denominada "ley de nietos". La decisión se conoce después de que otro juzgado haya admitido a trámite una querella de Hazte Oír contra la misma alto cargo por hechos similares.

Según ha avanzado elDiario.es, la magistrada ha rechazado la querella de la formación liderada por Santiago Abascal, que fue presentada en julio y en la que Vox sitúaba los hechos en octubre de 2022, cuando Puente ocupaba el cargo de directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y firmó la instrucción octava adicional que abrió la puerta a la nacionalización de descendientes de emigrantes españoles, pocos días después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática.

La formación sostuvo que Puente firmó esa instrucción sabiendo que era ilegal, por lo que consideró que podía constituir un delito de prevaricación. También alegó una posible usurpación de funciones al entender que la disposición establecía una modalidad de adquisición de la nacionalidad que, a su juicio, no estaba contemplada en el Código Civil.

Hazte Oír sí logra que se admita a trámite su querella

Paralelamente, el pasado miércoles la titular de la Plaza 35 de los juzgados de Plaza de Castilla admitido a trámite la querella presentada por la asociación Hazte Oír contra Puente, en este caso por presunta prevaricación administrativa. En su escrito, Hazte Oír sostiene que la instrucción habría ampliado el alcance de la ley. La asociación considera que la entonces directora general se apartó de una aplicación estricta de la norma.

La querella también plantea dudas sobre las circunstancias en las que se habría producido el cambio de criterio y menciona la relación de Puente con el ministro de Transportes, Óscar Puente, del que es hermana, así como su posterior ascenso, acordado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

La asociación pide que se investigue si esas circunstancias guardan relación con los hechos denunciados. Según la información difundida por Europa Press, la Fiscalía era partidaria de archivar esta querella.