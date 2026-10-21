El Constitucional mantiene la suspensión del voto a los beneficiarios de la ley de nietos

Por amplia mayoría, el Tribunal Constitucional ha decidido no admitir a trámite el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra la decisión del Tribunal Supremo de mantener en suspenso el derecho a voto de quienes accedieron al pasaporte español a través de la denominada ley de nietos y no han acreditado debidamente sus vínculos con el exilio.

Por diez votos a dos, según han confirmado fuentes jurídicas a La Región Internacional, el pleno del Constitucional ha rechazado la petición del organismo que dirige Ángel Gabilondo para declarar "nulos" los autos del Supremo que dejaron en suspenso el voto de esos recién nacionalizados. De este modo, según las mismas fuentes, el caso queda en manos del Supremo, que mantiene abierta hasta finales de semana la posibilidad de que se personen los afectados.

De hecho, el principal argumento esgrimido por el Tribunal Constitucional para oponerse a la petición del Defensor del Pueblo es que se trata de un requerimiento "prematuro", por cuanto el proceso sigue abierto.

Esta tesis, formulada por el magistrado Enrique Arnaldo en su calidad de ponente, ha suscitado un amplio apoyo, hasta el punto de que ha contado con el voto favorable del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido. Ramón Sáez Valcárcel y Juan Carlos Campo Moreno, también adscritos al sector progresista, han anunciado en cambio la formulación de un voto particular.

Petición del Defensor del Pueblo

La semana pasada, el Defensor del Pueblo reclamó al Constitucional que "aprecie la concurrencia de una urgencia excepcional" y declarase nulos los autos del Supremo que por partida doble, en septiembre y en octubre, confirmaron la paralización del voto de forma cautelar mientras analizaba el fondo del asunto.

Y es que, a su entender, la celebración de elecciones generales el próximo 29 de noviembre "conlleva una serie de trámites y actos preclusivos muy próximos en el tiempo" que "podrían no cumplirse de no adoptarse la medida cautelar de manera inmediata".