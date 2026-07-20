Lugo acoge este lunes la gala de clausura de Escolas Abertas con una actuación sorpresa de un artista gallego de proyección internacional

La Plaza de Santa María de Lugo acogerá este lunes 20 de julio, a partir de las 20:30 horas, la Gran Gala de Clausura de Escolas Abertas, el programa de formación impulsado por la Secretaría Xeral da Emigración para fortalecer la difusión de la cultura tradicional gallega entre las comunidades gallegas del exterior. El acto, con entrada libre, pondrá el broche final a dos semanas de intensa actividad formativa y contará con una actuación sorpresa de un reconocido artista gallego de proyección internacional.

La gala reunirá sobre el escenario a los participantes de esta edición, que ofrecerán al público una muestra de los conocimientos adquiridos en los cursos de especialización de baile tradicional, canto popular y pandereta, gaita, percusión tradicional y confección del traje tradicional gallego.

Los alumnos, procedentes de entidades gallegas del exterior, regresarán a sus países de residencia con el objetivo de transmitir estos conocimientos y contribuir a mantener vivas las tradiciones gallegas entre las nuevas generaciones de la diáspora.

Uno de los momentos más esperados de la velada será la actuación sorpresa de un destacado artista gallego con reconocimiento internacional, cuya participación supondrá uno de los principales atractivos de una noche dedicada a la música, la cultura y la identidad de Galicia.

La Gran Gala de Clausura quiere convertirse, además, en una celebración del compromiso de la colectividad gallega con la conservación y transmisión de su patrimonio cultural, poniendo en valor el papel que desempeñan las entidades gallegas del exterior y los participantes de Escolas Abertas en la difusión de las tradiciones gallegas más allá de sus fronteras.

La Secretaría Xeral da Emigración anima a toda la ciudadanía a asistir a este acto, que combinará música, danza y tradición en un entorno emblemático como la Plaza de Santa María y que servirá para cerrar una nueva edición de un programa consolidado como referente en la formación de formadores de la cultura gallega en el exterior.