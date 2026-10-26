Lula da Silva se impone a Flávio Bolsonaro y es elegido por cuarta vez presidente

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo y conseguido un nuevo mandato al frente del país, al imponerse al candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Con el 99,89 % de las secciones escrutadas, Lula habría obtenido el 51,77 % de los votos válidos, unos 64,1 millones de papeletas, frente al 48,23 % de su rival, que habría reunido alrededor de 59,7 millones de sufragios. La participación se habría situado en el 80,79 %, con una abstención del 19,21 %.

La victoria supondría una remontada respecto a la primera vuelta, en la que Flávio Bolsonaro se habría impuesto al actual mandatario. De confirmarse estos resultados, Lula protagonizaría un hito electoral al convertirse en el primer candidato desde el retorno de la democracia a Brasil que revierte una desventaja en la primera ronda y gana la segunda vuelta.

Bolsonaro rechaza los resultados y anuncia acciones legales

Flávio Bolsonaro ha cuestionado la validez del proceso electoral y ha anunciado que su formación emprenderá acciones legales para solicitar la anulación de los comicios. El candidato ha centrado sus críticas en la decisión judicial de ampliar el horario de votación durante dos horas, una medida adoptada tras registrarse problemas en el transporte público que dificultaban el desplazamiento de los electores.

El dirigente del Partido Liberal ha calificado de «inaceptable» la actuación judicial y ha acusado al juez del Tribunal Supremo Federal Cristiano Zanin de cambiar las reglas durante la jornada electoral. Bolsonaro también ha cuestionado las garantías del recuento y ha asegurado que los interventores de su partido fueron apartados del centro de procesamiento de datos después de que se anunciara la ampliación del horario.

«Es imposible reconocer los datos de las elecciones en el contexto de cómo sucedieron estas cosas. Vamos a emprender acciones legales y solicitar la anulación de estas elecciones», habría afirmado el candidato, que también ha instado a sus seguidores a no desistir.

La ampliación del horario se habría acordado para facilitar la participación ante las dificultades de transporte registradas durante la jornada. Según la información facilitada, la medida fue solicitada principalmente por la candidatura de Lula, aunque el equipo de Bolsonaro también había reclamado previamente una extensión limitada a varios estados.

La controversia añade tensión a un escenario político ya polarizado, en el que la distancia entre los dos candidatos habría sido de apenas 3,54 puntos porcentuales.

Lula reivindica la democracia y anuncia sus prioridades

Tras conocerse los resultados, Lula ha defendido el significado democrático de su victoria y ha señalado la desinformación como uno de los principales desafíos a los que se enfrenta Brasil. En su primera comparecencia, acompañado por su vicepresidente, Geraldo Alckmin, ha agradecido el respaldo de los votantes, con menciones específicas a los jóvenes, las mujeres y las personas mayores.

Alckmin, encargado de abrir el acto, ha expresado su respeto al mandatario y ha afirmado que, con su victoria, Lula habría vuelto a «salvar la democracia brasileña».

El presidente también ha criticado la difusión de noticias falsas durante la campaña y ha reclamado una mayor regulación de las plataformas digitales. A su juicio, los delitos cometidos en internet deben recibir un tratamiento equiparable al de los que se producen fuera del entorno digital. «Esta elección ha sido una derrota del negacionismo, ha sido una derrota de la mentira», ha declarado, según el discurso recogido en la información de referencia.

Lula también ha planteado cambios en materia de seguridad pública, con una mayor intervención del Gobierno federal en un ámbito tradicionalmente gestionado por los estados. El mandatario ha defendido que las autoridades nacionales asuman un papel más activo para garantizar la protección de la ciudadanía y combatir la delincuencia.

En el ámbito social, ha prometido proteger el Sistema Único de Salud (SUS) frente a posibles procesos de privatización y ampliar las ayudas económicas destinadas a prevenir el abandono escolar. Entre sus prioridades también ha situado el desarrollo tecnológico, incluida la creación de capacidades propias en inteligencia artificial para reducir la dependencia de las grandes potencias.

El futuro Gobierno tendrá que desarrollar estas propuestas en un contexto parlamentario complejo, con un Congreso de mayoría conservadora. Ante ese escenario, Lula ha defendido la necesidad de dialogar con otras fuerzas políticas y gobernar para el conjunto de la población, con independencia de sus preferencias electorales.

Los líderes latinoamericanos felicitan a Lula

La victoria atribuida a Lula también ha provocado reacciones entre dirigentes de América Latina, que han trasladado sus felicitaciones al mandatario y han destacado la importancia de mantener la cooperación regional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha celebrado el resultado con un mensaje en el que ha afirmado que «ganó el pueblo de Brasil». Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha calificado el triunfo de «victoria histórica» y ha defendido que representa la continuidad de un camino basado en la paz, la soberanía y la justicia social.

El Gobierno de Venezuela también ha felicitado al mandatario brasileño y ha destacado la participación ciudadana durante la jornada electoral, al tiempo que ha expresado su voluntad de mantener los vínculos de cooperación y solidaridad entre ambos países.

Desde Bolivia, el presidente Rodrigo Paz ha subrayado los lazos históricos entre las dos naciones y la existencia de desafíos comunes. En Uruguay, Yamandú Orsi ha confirmado que mantuvo una conversación telefónica con Lula para trasladarle personalmente sus felicitaciones, en un mensaje en el que se refirió a la jornada como una «fiesta democrática».

Otros dirigentes han puesto el acento en la necesidad de profundizar en la integración regional. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha destacado los retos compartidos por los países latinoamericanos y la conveniencia de trabajar conjuntamente para afrontarlos. En la misma línea, el mandatario paraguayo, Santiago Peña, ha defendido el impulso de una agenda común de integración y desarrollo.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha expresado asimismo su disposición a continuar la cooperación bilateral, mientras que el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, ha manifestado su deseo de avanzar hacia una América Latina más integrada y próspera.

La dirigente política peruana Keiko Fujimori también se ha sumado a las felicitaciones, destacando la importancia de la relación entre Perú y Brasil y la necesidad de impulsar iniciativas conjuntas, entre ellas las relacionadas con el desarrollo sostenible de la Amazonía.