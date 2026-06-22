Miranda y Juan Alvite analizan en Santiago la situación de la comunidad gallega en Río de Janeiro

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo un encuentro con Juan Alvite, una de las figuras más reconocidas de la colectividad española en Río de Janeiro y un referente histórico del movimiento asociativo gallego en Brasil, con el objetivo de estrechar la colaboración con la comunidad gallega residente en el país.

La reunión contó también con la participación del delegado de la Xunta en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro, y permitió analizar la situación actual de la colectividad gallega y española en Río de Janeiro, así como explorar nuevas vías de cooperación entre el Gobierno gallego y las entidades del exterior.

Durante el encuentro, Miranda puso en valor la trayectoria de Alvite y su compromiso durante décadas con la defensa de la cultura gallega y con el fortalecimiento de los vínculos entre Galicia y Brasil. El responsable autonómico destacó la importancia del trabajo desarrollado por representantes de la diáspora que contribuyen a mantener viva la identidad gallega fuera de las fronteras y a transmitir ese legado a las nuevas generaciones.

El secretario xeral subrayó que personas como Alvite son “fundamentales” para conservar la memoria de la emigración gallega y para impulsar el sentimiento de pertenencia entre los descendientes de gallegos en el exterior.

La cita se enmarca en la estrategia de la Xunta de Galicia de mantener un contacto permanente con las comunidades gallegas en el mundo y con las entidades que ejercen como espacios de encuentro, difusión cultural y apoyo a la ciudadanía gallega residente fuera de la comunidad.