La música reúne a la colectividad gallega de São Paulo y Santos en una celebración de su identidad

ENCUENTRO EN SAÕ PAULO

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, participó en el encuentro cultural organizado por la histórica Casa de España de São Paulo, fundada en 1898 y convertida en un referente para los emigrantes españoles, especialmente los gallegos

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda con una de las asistentes al acto
El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda con una de las asistentes al acto | Galicia Aberta

La comunidad gallega de São Paulo y de la localidad vecina de Santos se reunió en una jornada cultural en la que la música y las raíces compartidas fueron protagonistas. El encuentro, celebrado en el salón Anchieta de la Sociedad Hispano Brasileña de Socorros Mutuos e Instrução, conocida como Casa de España de São Paulo, contó con la participación del secretario xeral da Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, y concluyó con un concierto de la artista gallega Rosa Cedrón.

Cena y encuentro en la Casa de España de Saõ Paulo
Cena y encuentro en la Casa de España de Saõ Paulo | Galicia Aberta

La celebración congregó a numerosos integrantes de la colectividad española de este estado brasileño, formada mayoritariamente por personas de origen gallego, y contó también con una destacada presencia de emigrantes procedentes de Santos. La cita sirvió para poner de manifiesto el papel que siguen desempeñando los centros gallegos y españoles como espacios de encuentro, convivencia y transmisión cultural a miles de kilómetros de Galicia.

Fundada en 1898 para ofrecer apoyo y asistencia mutua a los inmigrantes españoles que llegaban a Brasil, la Sociedad Hispano Brasileña ha sido a lo largo de sus más de 125 años de historia un punto de referencia para la colectividad. Su actividad ha mantenido especialmente vivo el vínculo con Galicia entre varias generaciones de emigrantes y sus descendientes.

La artista Rosa Cedrón sobre el escenario
La artista Rosa Cedrón sobre el escenario | Galicia Aberta

La actuación de Rosa Cedrón puso el broche musical a una celebración de la galleguidad en Brasil, en la que la música sirvió de nexo entre quienes mantienen sus raíces en Galicia y quienes han construido su vida al otro lado del Atlántico.

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