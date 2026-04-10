La música une a Iberoamérica en Panamá

El tenor Javier Camarena y el pianista Rubén Fernández Aguirre ofrecieron esta semana un concierto de música lírica en el Teatro Nacional de Panamá, en una velada dedicada a reforzar la identidad y la cooperación cultural en Iberoamérica.

Bajo el título Iberoamérica compartida: La música que nos une, el recital reunió un repertorio que combinó arias de ópera, romanzas de zarzuela y boleros, con obras de compositores como Antón García Abril, María Grever y Blas Galindo. El público, que llenó el teatro, respondió con entusiasmo a una propuesta que puso en diálogo las tradiciones musicales de España y América Latina.

Fernández Aguirre, el tenor Javier Camarena, la embajadora de México en Panamá, Claudia Pavlovich; y el director del FIS, Cosme Marina | Europa Press

Antes del concierto, Fernández Aguirre explicó que la iniciativa buscaba “fusionar la cultura mexicana y la española” y compartir ese patrimonio común en Panamá. Por su parte, Camarena destacó el carácter simbólico del proyecto, al que definió como una “suma de voluntades” que lo honra como representante cultural de ambos países.

La actuación se enmarca en una iniciativa de cooperación cultural impulsada por las embajadas de España y México en Panamá, con la colaboración de la Organización de Estados Iberoamericanos, el Festival Internacional de Santander y el Ministerio de Cultura panameño, entre otras entidades. Según la organización, el objetivo es promover el diálogo, la solidaridad y los valores compartidos que articulan la comunidad iberoamericana.

Asistentes al concierto | Embajada de México en Panamá

La gala también sirvió como antesala de importantes citas diplomáticas, como la próxima Cumbre Iberoamericana de 2026 en Madrid y la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se celebrará en Panamá en junio, coincidiendo con el bicentenario del Congreso Anfictiónico impulsado por Simón Bolívar.