Directo | Pleno extraordinario del Concello de Ourense del 10 de abril
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Aquí puedes ver el pleno extraordinario del 10 de abril del Concello de Ourense
El Concello de Ourense celebra este viernes, 10 de abril, un pleno extraordinario. Entre los puntos del día se encuentra el recurso presentado por Iván Delgado por la ordenanza de terrazas o la declaración institucional del 8 de abril como Día Internacional del Pueblo Gitano.
Además, también se incluyen dos mociones, la primera, del PSOE, busca la aprobación de un plan municipal de compensación fiscal y ayudas a pequeños negocios afectados por las obras de humanización urbana. La segunda es una moción conjunta del PSOE, PP y BNG sobre la situación de las obras en la Avenida de Portugal.
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