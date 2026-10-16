La Nacional de Nueva York, el centro español más antiguo de Estados Unidos

La Asociación Española La Nacional de Nueva York es una de las instituciones históricas de la emigración española en Estados Unidos. Fundada en 1868 por un pequeño grupo de españoles en Manhattan, se convirtió en un punto de encuentro para fomentar la fraternidad, la solidaridad y la convivencia entre los españoles e hispanoamericanos residentes en el país.

La entidad, considerada el centro español más antiguo de Estados Unidos, nació con el propósito de mantener unidos a quienes habían dejado su tierra de origen y ofrecerles un espacio común en el que compartir experiencias y fortalecer sus vínculos culturales y sociales.

Su trayectoria forma parte de la historia de la presencia española en Nueva York y del papel que las asociaciones de emigrantes han desempeñado a lo largo de generaciones. Estas instituciones han contribuido a mantener las relaciones entre los miembros de la colectividad y a transmitir sus tradiciones a quienes nacieron o crecieron lejos de España.

Desde su fundación en 1868, La Nacional ha mantenido una vocación de encuentro y apoyo a la comunidad española e hispanoamericana. Su creación respondió a la iniciativa de un grupo de españoles que buscaba promover la fraternidad y la solidaridad entre quienes residían en Estados Unidos, y constituye un ejemplo de la importancia del movimiento asociativo en la emigración, que permitió a muchas personas encontrar redes de apoyo y conservar sus vínculos con el país de origen.

Su presencia en Manhattan simboliza la continuidad de una comunidad que, pese a la distancia, ha mantenido espacios de convivencia y relación con la cultura española.

La Casa de Galicia, fundada en 1940

Otra de las entidades de referencia de la colectividad gallega en Nueva York es la Casa de Galicia, fundada en 1940 con el objetivo de velar por el buen nombre de Galicia, apoyar y proteger a sus asociados y extender esa ayuda a otros gallegos y españoles.

La institución ha desempeñado una función social y cultural dentro de la comunidad gallega en el exterior. Entre los hitos de su historia destaca el nombramiento de Castelao como primer socio honorario, un reconocimiento que vincula a la entidad con una de las figuras más representativas de la cultura gallega.

Tanto La Nacional como la Casa de Galicia muestran cómo las asociaciones de emigrantes han contribuido a preservar la identidad colectiva, facilitar la ayuda mutua y mantener los lazos con los lugares de procedencia.

La presencia gallega continúa teniendo un peso significativo dentro de la colectividad española en Estados Unidos. Según los datos difundidos por la Secretaría Xeral da Emigración, en el país residen cerca de 240.000 personas españolas, de las cuales aproximadamente 30.000 son gallegas, alrededor del 13% del total.

Miranda destaca la fuerza de la colectividad gallega en Nueva York

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, visitó esta semana la Asociación Española La Nacional y la Casa de Galicia en Nueva York, acompañado por el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román.

Durante los encuentros, Miranda destacó la importancia de la colectividad gallega en las principales ciudades del mundo y puso en valor el papel de los centros asociativos como puntos de unión entre los gallegos y también con el resto de españoles residentes en Estados Unidos.

El secretario xeral subrayó que estas entidades contribuyen a mantener viva la relación con Galicia y a fortalecer los lazos entre las comunidades en el exterior. Las visitas se enmarcan, además, en el contexto de preparación del Xacobeo 2027, una oportunidad para reforzar la conexión de Galicia con su diáspora.