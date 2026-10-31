Noviembre concentra la segunda vuelta de las elecciones a los CRE en Europa y América

Apertura de sobres en las elecciones al CRE de Venezuela celebradas en la primera vuelta

Las elecciones para constituir o renovar los Consejos de Residentes Españoles (CRE) continúan durante las próximas semanas en distintas demarcaciones consulares.El calendario electoral, según las webs del Ministerio de Asuntos Exteriores confirma la convocatoria en varias ciudades europeas y americanas, con votaciones que se prolongarán hasta mediados de noviembre. Esta misma semana se celebraban elecciones en Boston y Lima.

Europa

Alemania: Düsseldorf, el 11 de noviembre

En la demarcación consular de Düsseldorf, la convocatoria electoral se ha reactivado después de que la primera convocatoria al. no presentarse ninguna candidaturas a los comicios. Según la información recogida en la primera convocatoria la jornada electoral está prevista para el 11 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas, con las candidaturas "CREamos NRW’"y "Lista B".

Los electores deberán comprobar las instrucciones consulares para votar presencialmente o por correo.

Luxemburgo: elecciones el 7 de noviembre

La demarcación consular de Luxemburgo celebrará las elecciones al CRE el sábado 7 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas. La convocatoria contempla una única candidatura, "Unión y Progreso’,"encabezada por Nuria Zurita Peralta.

América

Estados Unidos: Nueva York, Chicago y Boston

Nueva York celebrará sus elecciones este sábado 31 de octubre, de 9:00 a 16:00 horas, en la sede del Consulado General de España. A la candidatura "La Voz de la Comunidad Española", encabezada por Raquel Hornero, se suma "Españoles Unidos en Nueva York".

Chicago tiene prevista la votación para el 11 de noviembre, de 9:00 a 17:00 horas. La documentación publicada por el Consulado General incluye la proclamación de candidaturas y las instrucciones para solicitar el voto por correo.

Bolivia: La Paz y Santa Cruz de la Sierra

En La Paz, las elecciones se celebrarán, también, este sábado 31 de octubre, de 9:00 a 16:00 horas. Las mesas electorales se instalaráen la Embajada de España y en los consulados honorarios de Cochabamba y Sucre. Las candidaturas admitidas son "España nos Une" y "España en el Mundo".

En Santa Cruz de la Sierra, la votación tendrá lugar durante tres jornadas: el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre, de 8:00 a 14:00 horas, y el jueves 5 de noviembre, de 8:00 a 13:00 horas. Se presentan ‘Españoles al CRE’, encabezada por Carlos Alberto Alonso Benavides, y ‘Españoles Unidos’, liderada por José Melchor Mansilla Vázquez.

Chile: Santiago votará el 11 y 12 de noviembre

El Consulado General de España en Santiago de Chile ha convocado las elecciones al CRE para el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre, de 8:00 a 15:00 horas. La votación corresponde a una nueva convocatoria, después de que se anulara el proceso electoral celebrado en mayo. La nueva convocatoria contempla dos listas.

Panamá: nueva fecha para el 9 de noviembre

En Panamá, la Comisión Electoral modificó la fecha inicialmente prevista para las elecciones al CRE. La Embajada de España publicó un aviso sobre el cambio, que fija la jornada para el lunes 9 de noviembre, de 8:00 a 13:00 horas.