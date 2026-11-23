Los ciudadanos de origen extranjero que han establecido su hogar en Asturias, han desarrollado aquí sus proyectos profesionales y familiares y se han integrado en la sociedad asturiana ocupan un lugar destacado en el discurso electoral de la candidadata del PP al Congreso por Asturias, Ángela Pumariega. La candidata número uno del Partido Popular de Asturias al Congreso de los Diputados ha reivindicado este domingo el protagonismo de los denominados "nuevos asturianos", a quienes considera una pieza importante en el futuro de la región y en el proyecto de reconstrucción nacional que, según ha defendido, pondrá en marcha Alberto Núñez Feijóo si llega a la Presidencia del Gobierno.

El concepto de "nuevos Asturianos" hace referencia a las personas nacidas en otros países que han elegido Asturias como lugar de residencia, trabajo y desarrollo personal. Se trata de ciudadanos que, sin renunciar a sus orígenes, sus tradiciones o sus vínculos con sus países de procedencia, forman parte de la sociedad asturiana y contribuyen a su actividad económica, social y cultural.

Durante un acto de campaña celebrado en Gijón bajo el lema de "nuevos asturianos", Pumariega ha destacado precisamente esa doble identidad y la aportación de quienes han decidido construir su futuro en Asturias. "Sois el mejor ejemplo de una sociedad que acoge a quienes vienen de otros países a trabajar, a poner en marcha sus proyectos de vida y a contribuir a su nuevo país sin perder las raíces ni el orgullo de pertenecer a sus tierras de origen", ha afirmado.

La dirigente popular ha defendido así una sociedad abierta a quienes llegan para trabajar, emprender e integrarse, y ha situado a estos ciudadanos entre los protagonistas del cambio político que propone su partido. "Es un orgullo trabajar en esa tarea de reconstrucción de la mano de todos vosotros, los nuevos asturianos y los nuevos españoles", ha señalado.

Integración, raíces y política migratoria

La reivindicación ha servido también a Pumariega para contraponer su planteamiento sobre la integración a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha criticado durante su intervención. La candidata ha defendido que la libertad y los derechos de los ciudadanos deben protegerse independientemente de su origen: "Para el Partido Popular, la libertad de los ciudadanos de nuestro país, sean españoles de origen o nuevos españoles, es sagrada. En todos nuestros pueblos y ciudades".

En este sentido, ha trasladado desde Gijón el respaldo de Asturias a los ciudadanos de Ceuta y ha lanzado un mensaje al presidente del Gobierno: «Pedro Sánchez, Ceuta no se vende, Ceuta se defiende». También ha expresado su apoyo a los ceutíes ante la situación política y migratoria que, a su juicio, atraviesa la ciudad autónoma.