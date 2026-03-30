Peña Raíces Compartidas: un viaje por España a través de sus danzas en La Habana

El Salón García Lorca del Centro Andaluz de La Habana, presidido por Isidro Jiménez, se vistió de gala para acoger la Peña “Raíces Compartidas”, una iniciativa cultural que propone un recorrido por España a través de sus danzas y músicas tradicionales.

Según explicó la directiva Gloria Yolanda Díaz Jiménez, el evento reunió a distintas sociedades españolas fundadas en la capital cubana, que mostraron una vez más la riqueza y diversidad del folclore de las 17 comunidades autónomas. Un encuentro que, más allá del espectáculo, se consolida como un espacio de identidad, memoria y convivencia.

Banderines | Felipe Cid

A pesar de la compleja situación económico-social que atraviesa la isla, estas peñas —que se celebran sábados alternos de cada mes— continúan llenando de color, música y emoción el escenario, demostrando que el folclore es un lenguaje universal capaz de conectar generaciones.

Organizados por el Centro Andaluz de La Habana y la Federación de Sociedades Españolas de Cuba, estos encuentros buscan fomentar el intercambio intergeneracional y rendir homenaje a unas tradiciones que siguen vivas al otro lado del Atlántico.

Grupo de danza de mayores | Felipe Cid

En esta ocasión, participaron las compañías danzarias de la Sociedad Estudiantil Concepción Arenal, la Agrupación Artística Gallega y la Sociedad de Emigrados de Riotorto, que hicieron vibrar al público al ritmo de gaitas y panderetas.

Grupo de danza flamenca | Felipe Cid

La actuación del grupo de gaiteros, único en su estilo en la isla, aportó un toque especial al espectáculo, reivindicando la presencia de Galicia en el panorama cultural cubano.

“Estamos muy felices de que ya no necesitamos esperar a eventos como el Festival Soto In Memoriam o La Huella de España para mostrar nuestro arte”, destacó Yahima Solís, coordinadora de Cultura de la Federación de Sociedades Españolas de Cuba, quien agradeció al Centro Andaluz de La Habana la creación de este espacio de expresión cultural.

Grupo de pequeñas | Felipe Cid

El encuentro culminó con la destacada actuación de la Compañía Nirvana Flamenco, que logró implicar al público, especialmente a los más pequeños, en una celebración del flamenco vivida con intensidad y participación.