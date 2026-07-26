"Del Peñón de Ifach al Río Guadalete", un viaje a la memoria de la emigración pesquera entre Calp y El Puerto de Santa María

La emigración también se escribió desde el mar. Durante buena parte del siglo XX, centenares de pescadores y familias de Calp dejaron la costa alicantina para establecerse en El Puerto de Santa María, donde encontraron en la pesca una oportunidad para construir un nuevo futuro sin romper nunca el vínculo con su localidad de origen. Esa historia compartida, transmitida durante décadas de generación en generación, encuentra ahora una de sus reconstrucciones más completas en el libro "Del Peñón de Ifach al Río Guadalete", obra de Juan Roselló.

El volumen constituye un exhaustivo trabajo de investigación y recuperación de la memoria colectiva de una emigración poco conocida, pero decisiva para comprender la historia reciente de ambos municipios. A través de documentos, testimonios orales y un valioso archivo gráfico, el autor reconstruye el recorrido de quienes hicieron del mar un puente entre el Mediterráneo y la bahía gaditana.

Descendiente de una familia ligada a la actividad pesquera y con raíces tanto en Calp como en El Puerto de Santa María, Roselló ha reunido durante años un amplio conjunto de materiales procedentes de archivos particulares y álbumes familiares con el objetivo de evitar que desaparezca una parte esencial de la memoria marinera de ambas localidades.

La publicación identifica alrededor de 150 familias calpinas vinculadas a este proceso migratorio y documenta la actividad de más de 300 embarcaciones pesqueras que tuvieron su base en El Puerto de Santa María. A ello se suma un impresionante fondo documental compuesto por 944 fotografías, muchas de ellas restauradas, que permiten recorrer la evolución de la flota pesquera y de las infraestructuras portuarias, pero también acercarse a la vida cotidiana de quienes protagonizaron esta emigración.

Las imágenes muestran embarcaciones, lonjas, astilleros y varaderos, pero también escenas familiares, retratos de marineros y momentos que ayudan a comprender cómo se desarrollaba una forma de vida marcada por el trabajo en el mar. El resultado es un relato visual y documental que trasciende la historia local para convertirse en un testimonio sobre la emigración interior vinculada a los grandes caladeros del siglo XX.

El libro analiza el desplazamiento de pescadores, armadores y familias de Calp hacia El Puerto de Santa María, así como su participación en las campañas pesqueras desarrolladas en las costas de Marruecos y en el banco sahariano, uno de los principales escenarios de la pesca española durante décadas. Al mismo tiempo, reconstruye el entramado económico y social que surgió alrededor de esta actividad, desde los patrones y motoristas hasta rederos, exportadores, vendedores o trabajadores de las lonjas.

Más allá de los datos históricos, la obra pone el foco en las personas que hicieron posible esa migración y en los lazos familiares y afectivos que mantuvieron unidas ambas localidades durante generaciones. Muchos de aquellos emigrantes conservaron siempre su relación con Calp, al tiempo que contribuyeron al crecimiento económico y pesquero de El Puerto de Santa María, dando lugar a una identidad compartida que todavía hoy permanece viva entre numerosas familias.

El carácter documental del trabajo convierte a "Del Peñón de Ifach al Río Guadalete" en una valiosa aportación para el estudio de las migraciones ligadas al mundo marítimo. A través de nombres, fotografías, embarcaciones y testimonios, Juan Roselló rescata una parte del patrimonio histórico de la pesca española y devuelve el protagonismo a quienes hicieron del mar un espacio de encuentro entre dos comunidades unidas por el esfuerzo, el trabajo y la memoria.