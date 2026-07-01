El PP defiende la nacionalidad para nietos de exiliados y acusa al Gobierno de ampliar la ley con "opacidad"

En la imagen la potavoz del Gobierno Elma Saiz (izquierda) y la del PP en el Parlamento Esther Muñoz

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha defendido que su formación apoya conceder la nacionalidad española a los descendientes de quienes tuvieron que exiliarse por motivos políticos durante la Guerra Civil o la dictadura, pero ha rechazado la interpretación que, a su juicio, ha hecho el Gobierno al extender el procedimiento a otros emigrantes.

Muñoz ha asegurado que el PP "nunca ha hablado de fraude" ni ha puesto en duda el sistema electoral, y ha acusado al Ejecutivo de recurrir a la "demagogia" para presentar de forma incorrecta la posición de los populares. Sus críticas se centran, según ha explicado, en la "opacidad" y la "urgencia" con la que se está aplicando la medida.

Durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, la dirigente del PP ha respondido a las acusaciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien recordó que tanto ella como el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, habían defendido en el pasado la recuperación de la nacionalidad para descendientes de exiliados españoles.

Muñoz ha sostenido que existe una diferencia entre reconocer ese derecho a quienes perdieron su vínculo con España por el exilio y abrir la vía a descendientes de cualquier persona que emigró del país por otros motivos. Según ha explicado, durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática el Congreso rechazó una enmienda que permitía incluir a todos los emigrantes, y posteriormente una instrucción administrativa habría ampliado el alcance de la norma.

La portavoz popular ha cuestionado que se hayan utilizado recursos externos para agilizar los trámites y ha reclamado más información al Gobierno sobre el número de nacionalidades concedidas y el funcionamiento del proceso. "¿Por qué tanta rapidez?", ha preguntado, al tiempo que ha insistido en que su partido quiere un debate "serio" sobre la cuestión.

El Gobierno acusa al PP de cambiar de postura

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha rechazado las críticas del PP y ha acusado a Feijóo de cambiar de posición respecto a una medida que, según ha señalado, defendía cuando era presidente de la Xunta de Galicia y durante sus visitas a comunidades españolas en el exterior.

Saiz ha afirmado que la nacionalidad para descendientes de españoles afectados por la Guerra Civil y la dictadura formaba parte del programa electoral del líder popular y ha atribuido el cambio de postura a los acuerdos del PP con Vox en distintas comunidades autónomas.

La ministra ha defendido que la medida busca reparar una situación provocada por circunstancias históricas y ha señalado que está recogida en una ley aprobada por el Congreso en 2022. A su juicio, cuestionar su aplicación supone alejarse del consenso que existía hasta ahora sobre esta cuestión.

En la misma línea, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que los hijos y nietos de españoles que abandonaron el país por la Guerra Civil y la dictadura tienen derecho a recuperar la nacionalidad que, según ha indicado, habrían mantenido de no haberse producido aquellas circunstancias.

Bolaños también ha rechazado las críticas sobre una posible influencia del voto exterior en los resultados electorales y ha calificado de "bulo" la idea de que la medida tenga como objetivo alterar los comicios.

Debate sobre política exterior y Venezuela

Durante su intervención, Ester Muñoz también ha criticado la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de utilizarla para intereses internos y de generar tensiones con socios europeos.

La portavoz del PP ha cuestionado además la influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en asuntos internacionales y ha reclamado que España tenga una política exterior basada en la "fiabilidad" y la "credibilidad".

Sobre Venezuela, Muñoz ha afirmado que su partido apoyará a la líder opositora María Corina Machado si decide regresar al país para acompañar a sus ciudadanos.