El PP pide explicaciones al Gobierno por los 45 días de parón en la expedición de pasaportes en los consulados

Los diputados del Partido Popular Carlos Floriano y Sofía Acedo han registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para que explique la “grave interrupción” en la expedición de pasaportes a españoles residentes en el extranjero, una incidencia que, según señalan, se prolongó durante 45 días.

De acuerdo con la iniciativa parlamentaria, el problema se produjo entre el 22 de diciembre de 2025 y el 6 de febrero de 2026, periodo en el que, según fuentes consulares citadas por los diputados, “dejaron de recibirse pasaportes en las oficinas consulares, afectando potencialmente a decenas de miles de ciudadanos”.

Los parlamentarios explican que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación atribuyó inicialmente el fallo a “ajustes técnicos”. Posteriormente, el departamento señaló que el problema se debía a “una incidencia en el servidor que impedía la descarga de datos para la fabricación de los pasaportes”.

Sin embargo, según el texto registrado en el Congreso, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre negó la existencia de una incidencia técnica y situó el origen del parón en la suspensión del servicio de valija diplomática durante el periodo navideño.

Ante estas versiones, el Grupo Popular reclama que el Ejecutivo aclare cuál fue la causa técnica concreta que impidió la fabricación o el envío de pasaportes durante esas fechas y por qué Exteriores y la FNMT han ofrecido “versiones contradictorias” sobre lo ocurrido.

Asimismo, los diputados piden que el Gobierno detalle en qué momento se detectó la incidencia, qué protocolos de contingencia se activaron y cuántos españoles residentes en el extranjero resultaron afectados por el problema.

En su batería de preguntas, también interpelan al Ejecutivo sobre los “refuerzos estructurales” previstos en personal, recursos técnicos y capacidad de producción para evitar nuevos colapsos, especialmente ante el aumento de solicitudes derivado de las nacionalizaciones tramitadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Además, preguntan si se ha abierto algún expediente interno para depurar responsabilidades por lo sucedido.