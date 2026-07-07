El PSOE Argentina reivindica el voto exterior y critica el "silencio" del PP ante la iniciativa de Vox

El PSOE Argentina ha rechazado la propuesta presentada por Vox ante la Junta Electoral Central para eliminar el voto por correo de los españoles residentes en el exterior, al considerar que supone un ataque al derecho de participación política de los ciudadanos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

En un comunicado, la organización califica de "inaudito" que se pretenda limitar este derecho y sostiene que la iniciativa vulnera el principio constitucional de igualdad y el funcionamiento democrático del sistema electoral español, que garantiza la participación de los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia.

El PSOE Argentina subraya que el voto desde el extranjero está regulado por la legislación electoral española y asegura que tanto su emisión como el envío y el escrutinio cuentan con "todas las garantías de seguridad, identificación, certificación censal y trazabilidad", lo que, a su juicio, garantiza la autenticidad y transparencia del proceso.

Asimismo, la organización considera que eliminar el voto por correo sería una medida "regresiva y discriminatoria" que convertiría a los españoles residentes fuera del país en "ciudadanos de segunda clase", al dificultar el ejercicio efectivo de su derecho al sufragio.

El comunicado también critica el "silencio" del Partido Popular respecto a la iniciativa de Vox y muestra su preocupación por las propuestas de dirigentes de la formación para paralizar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

Por último, el PSOE Argentina reitera su compromiso con la Constitución, el Estado de derecho y la igualdad de derechos de todos los ciudadanos españoles, "piensen como piensen y residan donde residan".