El rey Felipe VI se reúne con la colectividad española en Perú antes de asistir a la toma de posesión de Fujimori

El rey Felipe VI asiste a los actos de transmisión del mando presidencial de la Presidenta Electa de la República del Perú

El rey Felipe VI, de viaje en Perú para asistir a la toma de posesión de Keiko Fujimori como presidenta, ha aprovechado para reunirse con la colectividad española en el país andino.

Acompañado por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, el monarca ha reunido en la Residencia del Embajador de España a actores de cooperación, directivos de empresas, representantes del mundo cultural y de los medios de comunicación y funcionarios españoles de organismos internacionales.

Además, antes de la ceremonia de toma de posesión, ha mantenido sendos encuentros con el presidente saliente, José María Balcázar, y con la propia Fujimori.

Entre los confirmados a este evento también se encuentran otras autoridades como el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay; Santiago Peña; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Honduras, Nasry Asfura; de Bolivia, Rodrigo Paz; y el de Argentina, Javier Milei.