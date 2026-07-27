De "zurdo de mierda" a "payaso": la peor crisis diplomática en décadas entre Brasil y Argentina

La peor crisis diplomática en muchos años entre Brasil y Argentina. Es la situación que ambos países viven ahora, después de que Javier Milei acudiera al país vecino a insultar a su presidente, Luis Inácio Lula da Silva, en el marco de un acto político de la mano de quien será el cabeza de lista de la derecha carioca, Flávio Bolsonaro.

"Zurdo de mierda" o "presidiario" fueron algunos de los improperios lanzados por Milei contra Lula a falta de tres meses para las elecciones presidenciales en Brasil, pero también fue blanco de su diatriba el juez del Tribunal Supremo que redactó la condena contra el expresidente Jair Bolsonaro, tachado de "basura calva" por el mandatario argentino.

Esta falta de respeto contra dos de los tres poderes del país prácticamente en simultáneo ha motivado que el gobierno brasileño convocase al embajador argentino en Brasilia tras llamar a consultas al suyo en Buenos Aires, pero la respuesta no se ha quedado ahí. El ministro de Economía de Brasil, Dario Durigan, ha llamado "payaso" a Milei, antes de criticar la política ultraliberal del dirigente argentino a la vista de sus malos datos en relación con la deuda pública o la inflación.

Milei corrige sus palabras

Horas después, a la vista de la escalada del enfrentamiento, Milei ha hablado en una entrevista de esta crisis diplomática surgida de su viaje a Brasil.

Crítico con que no se le hubiese permitido visitar a Jair Bolsonaro a pesar de que Lula sí pudo reunirse con Cristina Fernández de Kirchner —ambos expresidentes cumplen prisión domiciliaria—, ha acusado a Brasil de haber financiado "el 25% de una campaña antiaargentina". "Después vienen a hablar de interferencia", ha declarado, sin aclarar de qué campaña se trata.

No obstante, optó ya por referirse a Lula como "expresidiario", matizando así sus palabras sobre el hecho de que Lula pasó más de un año y medio en la cárcel antes de que su condena fuese anulada. "Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro y no me dejaron. Acá, sin embargo, el expresidiario vino a saludar a la rea", ha recalcado el presidente argentino.