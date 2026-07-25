Rueda reivindica a la diáspora como "uno de los grandes patrimonios" de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reivindicó en la víspera del Día de Galicia, a la diáspora como "uno de los grandes patrimonios" de Galicia y aseguró que la concesión de las Medallas de Oro de Galicia a Claudia Álvarez, Carla Angola, Camila Fernández y Beatriz Gil sirve para "saldar una deuda histórica" con las miles de mujeres que sostuvieron la emigración gallega a lo largo de generaciones.

Durante el acto institucional celebrado en la Cidade da Cultura con motivo del Día de Galicia, Rueda hizo un amplio recorrido por el papel que la emigración ha desempeñado en la historia, la economía, la cultura y la identidad gallegas, desde la Galicia que inmortalizó Rosalía de Castro con el verso "Este vaise i aquel vaise" hasta la comunidad actual, que, recordó, gana cada año más de 30.000 nuevos habitantes.

El mandatario defendió que resulta imposible entender Galicia sin su diáspora y recordó que el himno gallego sonó por primera vez en el Centro Galego de La Habana. También evocó el legado de empresarios, escritores, mecenas y emigrantes anónimos que contribuyeron al desarrollo de Galicia desde América y otros destinos.

"No se trata de idealizar nuestro pasado emigrante", señaló, al recordar las dificultades y sacrificios que marcaron la salida de cientos de miles de gallegos. "De lo que se trata es de valorar y nunca olvidar todo lo que lograron los cientos de miles de gallegos que tomaron el camino de la emigración", afirmó.

Las galardonadas con las Medallas de Galicia junto al secretario xeral da Emigración(izquierda) y al conselleiro de Emprego | Galicia Aberta

Rueda comparó la historia migratoria gallega con la Odisea de Ulises y aseguró que Galicia también posee "su propia Odisea", construida a partir de "miles de partidas y regresos, de promesas y renuncias". En ese relato, añadió, tienen cabida tanto quienes triunfaron como quienes regresaron sin haber alcanzado el éxito. "Todos merecen ser recordados. Sus biografías entrelazadas le dan sentido a lo que fue y a lo que tiene que ser nuestro pueblo", sostuvo.

El presidente dedicó parte de su intervención a glosar la trayectoria de las cuatro galardonadas, a las que presentó como ejemplos de una emigración que mantiene intacto el vínculo con Galicia.

Sobre Claudia Álvarez destacó su liderazgo empresarial y el compromiso social de una familia que continuó la tradición hostelera iniciada por emigrantes gallegos en Argentina. De Carla Angola subrayó su defensa de "los principios democráticos" y de la libertad desde Miami, tras abandonar Venezuela. De Camila Fernández elogió una carrera marcada por "la excelencia profesional" y su labor al frente de la Asociación de Empresarios Gallegos de Río de Janeiro. Finalmente, presentó a Beatriz Gil como ejemplo de la vocación de servicio público de la emigración, al compatibilizar su labor como fiscal en Suiza con una intensa actividad en la colectividad gallega de Zúrich.

A juicio de Rueda, las cuatro representan trayectorias diferentes con un mismo denominador común. "Nacieron en el exterior, vivieron la mayor parte de su vida fuera y desarrollaron allí sus carreras, pero jamás dejaron de sentirse parte del pueblo gallego", afirmó.

El presidente incidió especialmente en el papel desempeñado por las mujeres emigrantes y aseguró que estas Medallas de Oro reconocen también a "todas aquellas mujeres anónimas que llevaron, llevan y llevarán el acento gallego por el mundo entero". "La diáspora gallega también fue femenina; ellas sostuvieron familias, comunidades, empresas y entidades gallegas por todo el mundo", manifestó.

Las galardonadas con las Medallas de Galicia junto al presidente Alfonso Rueda | Galicia Aberta

Mirando al presente, Rueda defendió que Galicia contempla hoy a su comunidad exterior "no con nostalgia, sino con ilusión y con ambición". Recordó que más de 50.000 personas han regresado gracias a la Estrategia Retorna y garantizó que quienes deseen volver "siempre tendrán las puertas de su tierra abiertas".

También anunció que la Xunta reforzará su presencia en el exterior con la apertura de la nueva sede en Buenos Aires en los próximos meses y destacó el papel de la colectividad gallega como una red de "embajadores" repartidos por todo el mundo.

En la parte final de su discurso, el presidente vinculó la experiencia histórica de la emigración gallega con la realidad migratoria actual. Recordó que desde 2009 Galicia ha recibido 170.000 personas más de las que se marcharon y defendió que la comunidad debe ofrecer a quienes llegan "oportunidades, respeto y convivencia", al tiempo que reclamar "integración, esfuerzo, honradez y voluntad de arraigo", del mismo modo que se exigió a los emigrantes gallegos en los países que los acogieron.

"Hay un poco de Galicia en cualquier parte del mundo, y también hay mucho de muchas partes del mundo en Galicia", afirmó Rueda, quien concluyó asegurando que los gallegos seguirán construyendo "esa Galicia universal" de la que las cuatro premiadas son, dijo, "un magnífico ejemplo".