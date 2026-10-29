Toxos e Xestas prepara su 50 aniversario como referente de la cultura gallega en Cataluña

Toxos e Xestas, la Agrupación Cultural Amigos da Gaita, es una de la entidades de referencia para la preservación y difusión de la cultura gallega en Cataluña. Con la música, el baile y el folclore tradicional como señas de identidad, la agrupación trabaja también para acercar este legado a las nuevas generaciones, una labor que la Xunta de Galicia ha reconocido en un encuentro celebrado esta semana.

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo una reunión de trabajo en Santiago de Compostela con el presidente de Toxos e Xestas, Álvaro Voces, en la que trasladó el afecto y el reconocimiento del Gobierno gallego por la actividad que desarrolla la entidad en Cataluña.

Durante la reunión, Miranda destacó el papel de la agrupación en la conservación de las tradiciones gallegas y en la difusión de la cultura propia entre la colectividad residente fuera de Galicia.

El encuentro también permitió compartir los preparativos para el 50 aniversario de Toxos e Xestas, que se conmemorará en 2027. La efeméride marcará medio siglo de trayectoria de una entidad dedicada a mantener vivas las expresiones culturales gallegas y a reforzar los vínculos con Galicia desde Cataluña.

La Xunta señaló que continuará colaborando con la agrupación en la celebración de esta fecha, con la que se pondrá en valor la trayectoria de la entidad y su contribución a la difusión de la identidad cultural gallega en el exterior.