Toxos e Xestas se prepara para celebrar su 50 aniversario como referente de la cultura gallega en Cataluña

La Agrupación Cultural Amigos da Gaita Toxos e Xestas se prepara para conmemorar el próximo año su 50 aniversario, una efeméride que servirá para reconocer la trayectoria de una entidad que durante casi cinco décadas ha contribuido a mantener viva la cultura gallega en Cataluña.

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo un encuentro de trabajo con responsables de la agrupación para conocer sus proyectos y avanzar en la preparación de los actos conmemorativos del aniversario.

Durante la reunión, Miranda puso en valor el papel desarrollado por Toxos e Xestas en la conservación y difusión de la música tradicional, el baile y el folclore gallego, así como su contribución a mantener los vínculos con Galicia entre las generaciones de gallegos residentes en Cataluña.

El responsable de Emigración destacó que la agrupación se ha convertido, a lo largo de estos años, en un referente de la galleguidad en el exterior y en un auténtico embajador de la cultura gallega en Cataluña.

Una trayectoria de casi cinco décadas

Miranda trasladó el compromiso de la Xunta de Galicia de continuar respaldando la labor que desarrollan las entidades gallegas fuera de la Comunidad y señaló que el 50 aniversario de Toxos e Xestas supondrá una oportunidad para reconocer el esfuerzo realizado por varias generaciones de socios y directivos.

"Son un ejemplo de compromiso con nuestra identidad y un puente entre Galicia y las nuevas generaciones de gallegos residentes en Cataluña", afirmó Miranda.

El secretario xeral manifestó además la voluntad de la Xunta de colaborar en la programación conmemorativa de esta efeméride, que permitirá poner en valor la trayectoria de la agrupación y su aportación a la difusión de la cultura gallega fuera de Galicia.

Los actos del próximo año servirán así para celebrar los 50 años de actividad de Toxos e Xestas y reconocer la labor de quienes, desde Cataluña, han contribuido a preservar y transmitir las tradiciones, la música y el folclore gallegos a lo largo de varias generaciones.