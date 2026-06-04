La Viceconsejería de Acción Exterior destina 180.000 euros a ayudas para entidades canarias en el exterior

La Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias ha abierto la convocatoria de subvenciones destinadas a las entidades canarias en el exterior, con una dotación total de 180.000 euros para el ejercicio 2026. El objetivo de estas ayudas es colaborar en la financiación de los gastos generales de funcionamiento de los colectivos que representan a la comunidad canaria fuera del Archipiélago.

Podrán optar a estas ayudas todas las entidades canarias en el exterior que estén reconocidas e inscritas en el Registro de Entidades Canarias en el Exterior. Queda excluida de esta convocatoria la Casa de Canarias en Madrid, que contará con una subvención nominativa específica prevista en los presupuestos autonómicos para este mismo fin.

El importe máximo por entidad será de 7.000 euros, con el fin de garantizar una distribución equilibrada de los fondos entre los distintos colectivos beneficiarios.

La convocatoria fue publicada el pasado lunes, 1 de junio, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), y su extracto puede consultarse también en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto en el BOC. Las entidades con sede en España deberán presentar sus solicitudes de forma obligatoria por vía electrónica, a través del formulario habilitado en la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

En el caso de las entidades domiciliadas fuera del territorio nacional, se habilita la posibilidad de presentar la solicitud tanto por medios electrónicos como de manera presencial en los registros previstos por la normativa de procedimiento administrativo común.