La vicepresidenta del Principado hace balance de su primer viaje a América: “Más vínculo, más gratitud y más compromiso”

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, concluía su primer viaje institucional a América como responsable de Emigración y Retorno el pasado fin de semana, tras deplegar una agenda que la llevó a Argentina y Uruguay y que tuvo como eje central a la comunidad asturiana en el exterior.

El viaje culminó en La Plata, con la participación de Llamedo en la celebración del 94º aniversario del Centro Asturiano, donde recibió el decreto que la reconoce como Visitante de Honor de la ciudad. Allí, la vicepresidenta puso en valor el trabajo de las entidades que preservan la cultura, la memoria y la identidad asturiana lejos de la región.

La vicepresidenta nombrada visitante de honor La Plata | Gobierno de Asturias

Durante su visita, Llamedo destacó la importancia de los centros asturianos como espacios de encuentro y transmisión cultural. “Los centros asturianos son mucho más que sedes sociales. Son lugares donde se cuida una forma de sentir, de recordar y de seguir siendo Asturias lejos de Asturias”, afirmó, refiriéndose a la labor de la comunidad en ciudades como Buenos Aires, Montevideo, Santa Fe, Mar del Plata y La Plata.

Uno de los aspectos que más valoró la vicepresidenta fue el relevo generacional al frente de estas entidades, lo que asegura su continuidad y vitalidad. “Ver una directiva joven al frente de un centro con tanta historia es una magnífica noticia porque significa que la asturianía no solo conserva su memoria, sino que tiene relevo, energía y futuro. Me voy con la imagen de un centro asturiano joven, vivo y lleno de futuro”, señaló.

El viaje permitió también estrechar la colaboración institucional y avanzar en políticas de emigración y retorno más efectivas y cercanas a la realidad de los asturianos en el exterior. Llamedo mantuvo encuentros con responsables de centros asturianos y autoridades locales, incluyendo al vicecónsul honorario de La Plata, Christian Gustavo Foyth López, y al presidente del Concejo Deliberante de La Plata, Marcelo Galland.

La vicepresidenta conversa con el vicecónsul honorario de La Plata, Christian Gustavo Foyth López. | Gobierno de Asturias

Además de la dimensión institucional, el viaje tuvo un componente humano y simbólico que la vicepresidenta quiso remarcar: “Más vínculo, más gratitud y más compromiso. Porque Asturias no se entiende sin su emigración y nuestra comunidad en el exterior sigue formando parte, de manera plena, de la Asturias de hoy”.

Entre los hitos del viaje también destacó la oportunidad de conocer proyectos de la colectividad que combinan cultura, integración y actividad económica, así como de reforzar la presencia institucional del Principado, ofreciendo apoyo y cercanía a los asturianos que viven fuera. Según Llamedo, esta relación directa con los centros y sus asociados permite “construir políticas de emigración y retorno más útiles y más pegadas a la realidad de las personas”, al tiempo que proyecta la imagen de Asturias como región conectada con su diáspora.

La vicepresidenta con las personas integrantes de la junta directiva y del grupo de baile del Centro Asturiano de La Plata. | Gobierno de Asturias

Su vuelta a Asturias marca el cierre de una primera experiencia internacional que Llamedo considera un punto de partida para fortalecer los vínculos con la emigración asturiana y para seguir trabajando en políticas que reconozcan la importancia de su comunidad en el exterior. Como resumen de este viaje, la vicepresidenta insistió en la vitalidad de la colectividad y en la continuidad del compromiso institucional: “Asturias sigue muy viva al otro lado del Atlántico y nuestra misión es acompañar, reconocer y reforzar estos lazos, porque son parte esencial de la Asturias de hoy”.