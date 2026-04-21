Violeta Alonso lleva al Congreso la urgencia de reforzar la red consular para atender a los españoles en el exterior

La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Violeta Alonso, ha trasladado a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso la necesidad urgente de mejorar y reforzar la red consular española, en respuesta al crecimiento sostenido de la población española residente en el extranjero y al aumento de la demanda de servicios.

Durante una reunión de trabajo con la Mesa de la comisión, Alonso expuso las principales carencias estructurales que afectan a la atención consular, haciendo especial hincapié en la insuficiencia de recursos humanos y materiales en consulados y embajadas. Según se abordó en el encuentro, estas limitaciones dificultan garantizar una atención ágil, eficaz y acorde a las necesidades de una ciudadanía cada vez más numerosa y diversa.

En este contexto, se analizó en detalle la situación de la red consular, tanto en lo relativo a la dotación de personal como al estado de los edificios e infraestructuras. Asimismo, se puso el foco en la situación del personal laboral en el exterior (PLEX), señalando problemas como la temporalidad y la necesidad de mejorar sus condiciones laborales para asegurar la estabilidad del servicio.

Otro de los bloques centrales de la reunión fue el relativo a la nacionalidad. La presidenta del CGCEE abordó tanto las consecuencias derivadas de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que ha elevado notablemente el número de solicitudes, como la necesidad de avanzar hacia una reforma del Código Civil que ofrezca soluciones más estables y permanentes. En este sentido, se planteó la conveniencia de evitar mecanismos como los actos de conservación o la obligación de renunciar a otras nacionalidades, que generan inseguridad jurídica entre los ciudadanos.

En materia de digitalización, se coincidió en que la modernización de los servicios consulares es un objetivo necesario, pero siempre entendido como una herramienta complementaria. Alonso defendió que el impulso tecnológico debe ir acompañado de un refuerzo de los recursos humanos, evitando que la digitalización sustituya la atención personalizada, especialmente en situaciones complejas.

Alonso durante tu exposición a los representantes de la Mesa | Verónica Povedano

La protección de las mujeres españolas en el exterior víctimas de violencia de género fue otro de los asuntos que se tocaron. Durante la reunión se subrayó la necesidad de reforzar los mecanismos de detección, protección y asistencia, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad. Asimismo, se incidió en la importancia de aplicar de forma efectiva las medidas recogidas en el pacto de Estado contra la violencia de género en el ámbito internacional.

El derecho de voto desde el exterior volvió a situarse como uno de los principales retos pendientes. A pesar de las reformas introducidas en los últimos años, persisten dificultades que afectan a la participación electoral de los españoles residentes fuera del país, tanto por cuestiones administrativas como logísticas. En este sentido, se planteó la necesidad de seguir avanzando en la simplificación de los procedimientos y en la mejora de los sistemas de voto.

Durante el encuentro, también se puso de relieve la importancia de fortalecer los canales de comunicación entre las instituciones y la ciudadanía en el exterior, así como de garantizar una mayor coordinación entre administraciones para dar respuesta a los desafíos detectados.

Por su parte, los representantes de la Comisión de Asuntos Exteriores trasladaron su disposición a reforzar la colaboración con el CGCEE y a impulsar iniciativas que permitan mejorar la calidad de los servicios consulares y la atención a los españoles en el exterior, según informó el Consejo.