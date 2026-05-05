La Xunta reivindica a las cantantes líricas gallegas que triunfaron en los escenarios internacionales

La Xunta de Galicia ha puesto en valor el legado de las cantantes líricas gallegas que alcanzaron reconocimiento internacional con la inauguración de la exposición "Cantantes Líricas Galegas dos séculos XIX e XX. Galicia, Portugal, América", que acoge la Casa de Galicia en Madrid.

El acto contó con la participación del secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y del director de la entidad, Luis E. Ramos, quienes destacaron la importancia de reconocer a estas artistas como figuras clave en la difusión de la cultura gallega más allá de sus fronteras.

Durante su intervención, Rodríguez Miranda calificó la muestra como “un acto de justicia histórica” hacia unas mujeres que, con su talento y determinación, lograron llevar el nombre de Galicia a los principales escenarios del mundo. Asimismo, puso en valor el papel de Madrid como escaparate para dar a conocer al conjunto de España una parte esencial del patrimonio cultural gallego.

La exposición, comisariada por Francisco Javier Garbayo Montabes y María del Carmen Lorenzo Vizcaíno, recorre la trayectoria de artistas que triunfaron en Europa y América. A través de retratos, documentos y material divulgativo, la muestra permite redescubrir sus vidas y carreras, en muchos casos olvidadas por el relato oficial.

Desde la Xunta señalaron también el papel de estas mujeres como pioneras no solo en el ámbito artístico, sino también social, al abrir camino en contextos históricos complejos y convertirse en referentes para generaciones posteriores.

La inauguración incluyó una actuación musical de la soprano Lucía Pernía, acompañada por los guitarristas Marcos Arregui y Andrés Vico, poniendo el broche artístico a un evento que busca reforzar la memoria y la proyección de la cultura gallega.

La muestra permanecerá abierta al público durante las próximas semanas como un espacio de reconocimiento y difusión del legado cultural gallego en clave femenina.