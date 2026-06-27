Descubren dos planetas gigantes tan ligeros que tienen menos densidad que el algodón de azúcar

Esta ilustración muestra la estrella TOI-791 y dos planetas gigantes, aproximadamente del tamaño de Júpiter, pero com una pequeña fracción de su masa

Una colaboración internacional de astrónomos ha identificado dos de los planetas gigantes menos densos descubiertos hasta ahora. Se trata de TOI-791 b y TOI-791 c, dos mundos de dimensiones comparables a las de Júpiter, pero con masas mucho menores y unas densidades incluso inferiores a la del algodón de azúcar.

Ambos orbitan una estrella enana situada a unos 1.110 años luz de la Tierra, en la constelación austral de Volans. Y, aunque son similares en tamaño, uno de ellos tarda algo más de cuatro días en completar una vuelta alrededor de su estrella, mientras el otro necesita cerca de cinco días.

Otra de las diferencias que muestran es la densidad. Por ofrecer contexto, la de la Tierra alcanza 5,5 gramos por centímetro cúbico, Júpiter se queda en 1,33 y el algodón de azúcar se limita a 0,05. En el caso de estos planetas hermanos (se habrían formado juntos a partir del mismo disco de gas y polvo que rodeaba a su joven estrella), el de mayor parámetro se sitúa en 0,047 gramos por centímetro cúbico, mientras el otro solo registra 0,038.

El hallazgo se apoya en ocho años de observaciones, entre ellas las realizadas desde la estación Concordia, en la Antártida. Los largos periodos de oscuridad invernal permitieron seguir tránsitos planetarios de más de once horas de duración, algunos de los más extensos observados íntegramente desde la superficie terrestre.

Una de las grandes incógnitas es por qué estos planetas están tan inflados. La principal hipótesis apunta a enormes atmósferas ricas en hidrógeno y helio, aunque también se estudian otros posibles mecanismos. Los investigadores prevén utilizar el telescopio espacial James Webb para analizar su composición atmosférica y buscar elementos como carbono, nitrógeno y oxígeno.