Las acciones de Anthropic se han estrenado en la bolsa de Nueva York con un precio de 111,5 dólares, lo que supone un 34% más del precio marcado para su oferta pública inicial, y una valoración superior a los dos billones de dólares.

De este modo, la startup de los hermanos Amodei ha protagonizado el mayor debut bursátil de la historia y se sitúa ya en el sexto puesto entre las compañías más grandes del mundo por capitalización bursátil, solo por detrás de gigantes como Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet y Amazon.

De hecho, ha superado el récord establecido por SpaceX el pasado mes de junio, cuando captó 75.000 millones de dólares en su oferta base y alcanzó los 86.200 millones de dólares tras ejercerse la opción de sobreasignación: la operación de la firma propietaria de Claude ha alcanzado un montante global superior a los 94.000 millones de dólares, sumando los 26.000 millones de dólares que la compañía levantará de forma paralela mediante una colocación privada al mismo precio de salida.

Las previsiones de la compañía tecnológica, tal y como recogía hace apenas diez días la actualización del folleto registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, pasaban por recaudar hasta 90.000 millones de euros con su debut en el parqué.

En concreto, la oferta de salida a bolsa de la empresa estadounidense ha sacado al mercado 980 millones de acciones de clase A, de las que 956,4 millones corresponden a Anthropic y 23,6 millones a accionistas vendedores, entre ellos sus siete cofundadores, y llegaron a recibir una demanda que superaba en siete veces el volumen ofertado.

"Obsesión por la seguridad"

Durante la ceremonia de toque de campana en la apertura del Nasdaq, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, ha expuesto las posibilidades que abre el desarrollo de la inteligencia artificial en ámbitos como el sanitario, pero no ha ocultado que la salvaguarda de la seguridad y el interés público son "una obsesión" para él.

Y es que, como ha señalado, esta tecnología "conlleva riesgos muy reales", que van desde un mal uso por parte de individuos o estados hasta la pérdida de control de los sistemas de IA, pero ha asegurado que se pueden evitar en función de las decisiones que tomen quienes los desarrollan. "Hay una enorme diferencia entre cómo evolucionará la IA si prestamos poca atención a la seguridad y cómo evolucionará si nos obsesionamos con ella", ha remarcado, para garantizar que su empresa estará en el segundo grupo.

Así, Anthropic adaptará el entrenamiento y la implementación de los sistemas de IA a su ritmo, tomándose el tiempo necesario "para garantizar su seguridad y que permanezcan bajo control humano". "No cederemos ante presiones comerciales ni políticas", se ha comprometido.