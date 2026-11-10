Anthropic busca recaudar hasta 90.000 millones de euros con su salida a bolsa

Anthropic comienza a perfilar los detalles de su salida a bolsa. Con un precio inicial de sus acciones en un rango de entre 62 y 70 euros y la previsión de vender 825 millones de títulos ordinarios y otras participaciones, la startup estadounidense de inteligencia artificial creadora de Claude espera recaudar hasta 90.000 millones de euros con su debut en el parqué.

En concreto, en la actualización del folleto registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la empresa ha detallado que tiene la intención de colocar 801,35 millones de acciones ordinarias y que sus accionistas vendedores sacarán otros 23,65 millones de títulos de la misma clase, lo que supondría el grueso de la operación: unos 57.000 millones en el rango de valor más alto. Pero, además, cerca de 10.000 millones de euros procederán de 123,75 millones de títulos del mismo tipo a cargo de entidades suscriptoras —entre las que figuran Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Citigroug, Barclays y Wells Fargo— y otros 23.000 millones forman parte de una colocación privada para grandes tecnológicas: AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia y TSMC.

Teniendo en cuenta el número de acciones en circulación que la compañía considera a la finalización de la operación de salida a Bolsa, la capitalización proforma de la compañía liderada por Dario Amodei al precio máximo de 70 euros por acción superaría los 911.000 millones de euros.

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En el tercer trimestre del año, Anthropic acumulaba pérdidas netas por casi 93.000 millones de euros, un 314,4% más que los números rojos de 22.440 millones de euros que se anotó en los primeros nueve meses de 2025. Los ingresos se multiplicaron por trece en el mismo período, hasta rozar los 30.000 millones de euros.