Estados Unidos e Irán se dan cita en Islamabad para negociar la paz

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha confirmado ya la disposición de Irán y Estados Unidos a participar en las conversaciones que tendrán lugar en Islamabad a finales de semana.

Después de que su mediación fuese clave para poner en pausa la guerra, ahora la capital de su país será la sede de un primer encuentro encaminado a negociar el fin definitivo del conflicto. "Pakistán sigue comprometido a trabajar estrechamente con todos sus amigos y socios para promover la paz y la estabilidad en la región y más allá", ha resumido Sharif.

De hecho, tras dar cuenta del acuerdo para el alto el fuego, ya planteó una reunión en su país el viernes día 10, a fin de lograr "una paz duradera" en Oriente Próximo. Por ahora, la primera piedra la ha puesto Israel, que ha decidido obviar que el acuerdo para silenciar las armas durante dos semanas también incluye los ataques sobre Líbano y ha proseguido las operaciones en ese país.

En todo caso, tras haber logrado detener los duros bombardeos que Washington había anunciado sobre la república islámica, Sharif ha puesto en valor los esfuerzos diplomáticos que han jugado países como China, Arabia Saudí, Turquía, Egipto y Qatar, que han apostado por dar una oportunidad al diálogo buscando cerrar definitivamente esta crisis.

Negociaciones previas

Este nuevo arranque de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos se produce tras casi cuarenta días de un conflicto que se inició, precisamente, en medio de las anteriores negociaciones. De hecho, apenas una semana antes, el ministro de Exteriores iraní había anunciado un principio de acuerdo entre las delegaciones, que se reunían de forma indirecta bajo la mediación de Omán.

Aquella negociación, por tanto, se vio interrumpida por los bombardeos inesperados de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero; y lo mismo había sucedido en junio de 2025, aunque en aquella ocasión los bombardeos conjuntos sobre Teherán encontraron al régimen sin capacidad de reacción.