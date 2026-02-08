Cuenta atrás para la licitación de la hidrovía de Argentina, una de las principales vías de comercio del Cono Sur

El puerto de Rosario, uno de los puntos por los que pasa la hidrovía

En menos de 20 días concluirá el plazo de presentación de propuestas para hacerse con la concesión de una de las principales rutas de comercio del Cono Sur. Se trata de la Vía Navegable Troncal, conocida como hidrovía, cuya gestión ha sacado el gobierno argentino a licitación.

Se trata de un corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kilómetros de largo que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay. Por ella circula gran parte de los productos agroindustriales que exporta el país austral, y también es utilizada por los países fronterizos.

La licitación abierta —que se realiza bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje— obliga a quien resulte adjudicatario a modernizar, ampliar, operar y mantener su sistema de señalización, así como a realizar las necesarias tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la hidrovía. Además, deberá invertir 425 millones de dólares en los primeros seis años de concesión, que recuperará a través de los peajes a los barcos que la transitan.

Empresas no controladas por estados

La licitación está abierta a empresas de todo el mundo, con la limitación de que no pueden participar "personas jurídicas que sean controladas, directa o indirectamente, por Estados soberanos o agencias estatales, en el capital, en la toma de decisiones o de cualquier otra forma".

Los pliegos de la licitación pueden descargarse en la plataforma electrónica que utiliza el gobierno argentino para la licitación de este tipo de concesiones.