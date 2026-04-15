Argentina logra un acuerdo con el FMI para recibir unos 850 millones de euros

El Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Argentina han alcanzado un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa de reformas económicas del país, lo que abre la puerta a que Buenos Aires acceda a unos 1.000 millones de dólares en financiación tras el beneplácito de la dirección ejecutiva de este organismo multilateral.

En concreto, el FMI ha destacado el impulso reformista del gobierno que lidera Javier Milei, que se ha reforzado en los últimos meses gracias a la aprobación por parte del Congreso argentino de los presupuestos para 2026 y de varias leyes consideradas "clave".

Además, ha indicado que los ajustes en el marco monetario y cambiario han dado lugar a una "acumulación incipiente" de reservas que mejorará la capacidad de Argentina para enfrentar posibles shocks.

"Aprovechando los impresionantes avances en materia de estabilidad, se alcanzaron acuerdos sobre un paquete de medidas sólido y equilibrado destinado a consolidar la desinflación, la estabilidad exterior y el crecimiento, lo que propiciará un acceso oportuno y sostenible a los mercados", ha asegurado el FMI.