Audi actualiza la gama Q3 con una nueva versión del híbrido enchufable de 204 CV

Audi ha actualizado la gama Q3 incorporando una nueva versión híbrida enchufable de 150 kW, lo que supone 204 caballos, además de mejoras en su oferta de motores de gasolina, que aumentan su potencia e incorporan tecnología de hibridación ligera en las variantes con tracción quattro.

Así, la nueva motorización Q3 e-hybrid amplía la oferta electrificada del modelo, que ya contaba con una versión híbrida enchufable de 200 kW (272 CV). Disponible tanto para la carrocería SUV —desde 55.910 euros— como para el Q3 Sportback —a partir de 57.810 euros—, ofrece además una autonomía eléctrica de hasta 118 kilómetros en ciclo combinado WLTP.

Además, el nuevo sistema híbrido enchufable combina un motor de gasolina 1.5 TFSI de 150 CV con una unidad eléctrica de 85 kW, y ambos se apoyan en una batería de 24,6 kWh de capacidad bruta —19,6 kWh netos— que permite realizar desplazamientos cotidianos en modo eléctrico.

Pero la actualización también afecta a las motorizaciones TFSI. El motor de acceso a la gama, un 1.5 TFSI con hibridación ligera, eleva su potencia de 110 kW (150 CV) a 118 kW (160 CV); mientras en la variante 2.0 TFSI, en su versión más potente pasa de 195 kW (265 CV) a 200 kW (272 CV).

Nuevas opciones de personalización

La actualización da continuidad a las mejoras incorporadas en el Audi Q3 el pasado verano, cuando el modelo reforzó su oferta tecnológica, de equipamiento y de versatilidad. Así, entre las novedades figuran unas llantas opcionales de 18 pulgadas, con diseño de radios múltiples en negro, disponibles para los acabados Business y Advanced.

En cuanto a los consumos homologados, el Audi Q3 SUV e-hybrid de 204 CV registra entre 1,6 y dos litros por cada 100 kilómetros y unas emisiones de CO2 de entre 36 y 46 gramos por kilómetro. En el caso del Q3 Sportback e-hybrid de 204 CV, el consumo se sitúa entre 1,6 y 2,1 litros por cada 100 kilómetros, con unas emisiones de entre 37 y 47 gramos de CO2 por kilómetro.