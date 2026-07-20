La banca de la península ibérica, la más eficiente de la UE

La banca de los dos países que conforman la península ibérica es la mejor de la Unión Europea en términos de eficiencia. En concreto, la de Portugal es la más eficiente del bloque comunitario, con una ratio de costes sobre ingresos del 32%, mientras las cifras de España, con un 37%, la sitúan en la segunda posición.

En el lado opuesto de esos datos, recogidos en el European Retail Banking Radar 2026 elaborado por la consultora Kearney, se encuentran países como Francia, con una ratio de costes del 67%, el más elevado del continente, y como Alemania, donde su banca tiene costes de 61 euros por cada 100 euros de ingresos que genera.

"Hace una década, los bancos del sur de Europa eran el eslabón débil del sector, lastrados por la morosidad, los rescates y las reestructuraciones. El panorama ha cambiado por completo", ha evidenciado la consultora, en cuyo informe figura también que cada empleado de banca español genera 415.500 euros, frente a los 254.000 de Alemania o los 310.000 de Italia.

El refuerzo de la banca de los países del sur de Europa permite ahora que sus entidades financieras estén en condiciones de adquirir a otros competidores. En ese contexto aparece la oferta del italiano UniCredit de 35.000 millones de euros por Commerzbank, el segundo mayor banco comercial de Alemania, por unos 35.000 millones de euros.

Crecimiento de ingresos

El informe también muestra que el crecimiento de los ingresos de la banca en Europa se ralentizó hasta el 2,3% en 2025, su tasa más baja en cinco años y muy por debajo del 14,6% registrado durante el periodo alcista de los tipos de interés registrado entre 2022 y 2023. El crecimiento de los beneficios también se ralentizó hasta el 2,9%, lo que pone de manifiesto que algunos bancos "siguen arrastrando unas bases de costes demasiado elevadas", acreditan desde la consultora.

No obstante, exponen que la idea de una única media europea resulta cada vez "menos representativa". "Se ha abierto una brecha de alrededor de 20 puntos porcentuales en el crecimiento regional del beneficio por cliente: Europa del Este ha registrado un aumento del 11,1%, mientras que los países nórdicos y Suiza se han anotado una caída del 9,1%", remachan.

Asimismo, el informe estima que cada reducción de diez puntos básicos en los tipos de interés se traduce en una pérdida de ingresos de aproximadamente 26.000 millones de euros para los bancos de la Unión Europea. Por ello, calcula que para mantener la rentabilidad con la misma ratio de costes sobre ingresos, los bancos tendrían que recortar unos 14.000 millones de euros en costes y generar entre 19 y 20 euros por cliente en ingresos adicionales por comisiones.

"La subida de los tipos de interés ocultó muchas diferencias estructurales en el sector bancario europeo. A medida que ese apoyo se ha ido desvaneciendo, nuestros datos refuerzan la idea de que la ejecución se está convirtiendo en el verdadero factor diferenciador. Los bancos que aprovecharon esa ganancia inesperada para simplificar, diversificar y mejorar la productividad lideran ahora el sector, y el cambio de rumbo en el sur de Europa demuestra lo rápido que una ejecución disciplinada puede cambiar el panorama competitivo", ha concluido el responsable de Instituciones Financieras, Operaciones Estratégicas y Compras de Kearney, Manuel García-Ramos.