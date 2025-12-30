El banco estadounidense Citigroup venderá sus operaciones en Rusia con pérdidas de 1.000 millones de euros

El banco estadounidense Citigroup ha decidido deshacerse de sus negocios en Rusia, aun a pérdida. De este modo, a lo largo del primer semestre de 2026, venderá a Renaissance Capital la entidad que gestiona sus operaciones en el país soviético, AO Citibank.

Según lo aprobado por la junta directiva de Citigroup, en la operación se asumen unas pérdidas antes de impuestos por venta para el cuarto trimestre de 2025 de, aproximadamente, 1.200 millones de dólares (unos 1.000 millones de euros).

En detalle, se trata de un impacto negativo de 1.600 millones de dólares por ajuste de conversión de moneda, que se ve parcialmente compensado por unas ganancias de en torno a los 200 millones de dólares por la futura baja en cuentas de su inversión neta totalmente reservada y de otros 200 millones de dólares de ingresos esperados de la futura venta. En cualquier caso, Citi ha subrayado que el impacto acumulado será neutral en la ratio de capita básico de máxima calidad CET1.

El banco estadounidense prevé que la venta de las operaciones rusas se firme y cierre en el primer semestre de 2026, subrayando que la transacción está sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias para Citi y al cumplimiento de las condiciones estipuladas.