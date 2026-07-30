El Banco de Inglaterra, cada vez más dividido, mantiene los tipos en el 3,75%

El comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra ha decidido una vez más mantener sin cambios el tipo de interés en el 3,75%, en línea con el movimiento ya acordado en el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos.

Si bien la tasa de referencia se mantiene en el mismo nivel desde diciembre de 2025, la decisión tomada hoy volvió a mostrar la profunda división entre los miembros del órgano de gobierno de la entidad, ya que tres de ellos votaron a favor de elevar la tasa un cuarto de punto, uno más que en la anterior reunión.

En el análisis que ha justificado el voto mayoritario está que el impacto en la economía de Reino Unido de la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Próximo "sigue siendo incierto" y, además, que la bajada de la inflación avala mantener la misma línea.

La tasa de inflación en el país británico se moderó al 2,6% en junio, en medio de dudas sobre si aumentará hacia finales de este año, a medida que los efectos de los precios más altos de la energía se sigan dejando sentir, o se materializan los "indicios claros de desinflación subyacente".

En todo caso, con la vista puesta en la importancia de estabilizar la inflación en el entorno del 2%, los banqueros ingleses apuestan por seguir de cerca los acontecimientos relacionados con el conflicto en Irán antes de variar la hoja de ruta.