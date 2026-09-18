El Banco de Japón lleva los tipos a su mayor nivel en 31 años ante la subida del petróleo y la debilidad del yen

Siguiendo el camino marcado por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Japón ha decidido también elevar los tipos de interés en 25 puntos básicos. Con la subida del IPC —a raíz del encarecimiento del petróleo— en primer plano, y ante la debilidad del yen, la tasa de referencia alcanzará el 1,25%, su mayor nivel desde 1995.

Tras la reunión, en la que se ha adoptado esta decisión —esperada por los mercados— por una amplia mayoría de siete a dos, el banco central nipón ha sumado a las motivaciones de esta subida de tipos la fuerte presión ejercida por el sector de la inteligencia artificial, que encarece los precios empresariales hasta su traslado al consumidor final, al igual que ocurre con las alzas salariales.

El último dato del IPC de Japón se ha dado a conocer hoy mismo, y se sitúa en el 1,9% —el subyacente, en el 1,7%— después de caer dos décimas con respecto al mes anterior. Pero, con el objetivo de evitar que rebase el 2%, se ha decidido recalibrar el grado de acomodación monetaria.

Y es que, como remarcan los guardianes del yen, aunque las condiciones financieras del país siguen siendo "holgadas", persisten factores de riesgo como los acontecimientos en Oriente Próximo, las oscilaciones en los mercados de divisas y el dinamismo en torno a la IA. Con todo, apuntan que el país ofrece tipos de interés reales reducidos especialmente en los tramos a corto y medio plazo, un incremento continuo en la demanda de crédito empresarial y un entorno idóneo para la emisión de bonos y papel comercial.

Con la vista puesta en el futuro, apuntan que se producirán nuevas subidas de tipos, pero señalan que el ritmo se decidirá en función de cómo evolucione el contexto macroeconómico y de precios. Y es que, según sus proyecciones, el IPC acelerará su crecimiento interanual claramente por encima del 2% hacia finales de año, arrastrado por el impacto persistente de los precios de la energía, los semiconductores y la depreciación del yen sobre los bienes duraderos.