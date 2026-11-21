Hiroshi Fujiwara, uno de los creadores que contribuyeron a convertir la moda urbana japonesa en una referencia mundial, ha trasladado su gusto por la discreción a Bentley con una edición limitada a solo veinte unidades del Torcal.

Bentley de edición limitada a cargo de Hiroshi Fujiwara | Bentley Motors

El diseñador y músico firma una versión en la que los colores oscuros, los acabados y los pequeños detalles concentran el protagonismo, y constituye el primer encargo de personalización de este modelo, que la marca británica describe como una combinación de "simplicidad refinada" y "detalles con propósito".

Bentley de edición limitada a cargo de Hiroshi Fujiwara | Bentley Motors

Fujiwara ocupa un lugar singular entre la moda, la música y el diseño. Conocido como el "padrino de la moda urbana", participó en el movimiento que surgió en el barrio tokiota de Harajuku y, en los años ochenta, se sumergió en la escena del hiphop neoyorquino para llevar a Japón influencias que contribuirían a transformar su cultura juvenil. En 2003 fundó Fragment Design, desde donde ha desarrollado colaboraciones que abarcan ropa, zapatillas, relojes y otros objetos con marcas como Moncler y TAG Heuer.

En el Bentley, esa mirada se traduce en una carrocería de negro sólido Beluga, acompañada de elementos exteriores en antracita satinado y llantas negras Vortex de 22 pulgadas. Los distintivos de FRGMT, la referencia a su marca, aparecen en las aletas y en la parte trasera como una firma que mantiene la sobriedad del conjunto.

Bentley de edición limitada a cargo de Hiroshi Fujiwara | Bentley Motors

El habitáculo combina piel azul Imperial y negra Beluga con superficies de acabado negro piano. Las costuras en cruz, realizadas a mano por los artesanos de Bentley, aportan textura a la composición de quien acaba de convertirse en embajador global de la compañía. "No vengo del mundo del automóvil y espero poder aportar una perspectiva nueva", explicó al anunciar su incorporación.