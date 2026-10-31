La bolsa de Brasil se deja un 18% en la primera semana tras la reelección de Lula

La primera semana tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva ha prolongado el castigo a los mercados en Brasil. En días intensos tras los comicios y la huida del líder opositor a Estados Unidos en medio de una investigación judicial, la bolsa ha encadenado cinco sesiones de pérdidas y cerrado con un descenso acumulado por encima del 18%, el mayor desde marzo de 2020.

El mayor ajuste llegó el propio lunes, cuando el índice se desplomó un 13,88% y las negociaciones tuvieron que interrumpirse temporalmente. A partir de ahí, las siguientes sesiones ampliaron las pérdidas, con la situación obligando a deshacer posiciones construidas ante la expectativa de un cambio de gobierno.

Y la presión también alcanzó a la moneda. Según la tasa de referencia del Banco Central, el dólar pasó de 5,0377 reales el viernes anterior a las elecciones a 5,4212 al terminar esta semana, lo que equivale a una depreciación del real del 7,1% frente a la divisa estadounidense.

Además, las dudas sobre las cuentas públicas se trasladaron a las expectativas de tipos. El lunes, el contrato de futuros con vencimiento en enero de 2031 pasó del 12,64% previo a la votación al 15,19%, en una muestra de cómo el mercado pasó a descontar condiciones financieras considerablemente más exigentes.

La importancia de estos movimientos para la economía brasileña se explica en que unos tipos elevados encarecen la financiación de empresas y familias, mientras la debilidad de la moneda añade presión al coste de las importaciones.

En cambio, esta reacción financiera convive con datos de empleo favorables, ya que el paro bajó al 5,2% en el tercer trimestre, frente al 5,6% de un año antes, de modo que se sitúa en el nivel más bajo para ese periodo desde 2012.

El balance semanal refleja, por tanto, una revisión de las expectativas sobre el próximo mandato, de modo que la cuestión para las próximas sesiones será si las señales económicas del gobierno de Lula consiguen frenar la desconfianza que ha dominado esta primera semana.