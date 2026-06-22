La Bolsa de Londres esquiva el sobresalto político y cierra con un leve repunte

El anuncio de dimisión del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, no ha derivado en un bache bursátil. Con una transición que se aguarda ordenada y relativamente rápida, pues se prevé que puede estar completada en apenas tres semanas, la Bolsa de Londres incluso ha subido un 0,72%, impulsada por el buen comportamiento de los bancos agrupados en el principal índice del parqué británico, el FTSE 100.

En este contexto, queda claro que el verdadero examen para el recién dimitido alcalde de Manchester, Andy Burnham, llegará con la presentación de su programa y de su equipo económicos.

Por el momento, la libra también ha esquivado el sobresalto político, pues frente a una caída inicial, terminó con una ligera alza del 0,1% frente al dólar.

Asimismo, en lo que atañe al mercado de deuda, la rentabilidad del bono británico a diez años llegó a situarse un punto básico por encima, rozando el 5%, lo que no implica una gran variación con el nivel previo a la comparecencia de Starmer.

Todo ello, además, en un contexto general de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que han contribuido a una bajada del precio del petróleo (el Brent se redujo casi un 4%) y a una subida de las varias de las principales bolsas europeas: el Ibex 35 español subió un 1% hasta un nuevo máximo y el DAX alemán se alzó un 0,58%, mientras el Cac 40 francés cedió un 0,25% y el Mib italiano retrocedió un 0,21%.