EEUU levanta las sanciones sobre el petróleo de Irán y autoriza su venta durante dos meses

Estados Unidos levanta temporalmente las sanciones sobre el petróleo de Irán. En el marco de las negociaciones que se abrieron ayer en Suiza, la administración Trump ha dado un paso en favor del acuerdo abriendo una ventana de sesenta días en los que se permite la venta de crudo iraní.

Esta relajación de las sanciones, tal y como especifica la licencia emitida por el departamento del Tesoro de Estados Unidos, se extenderá hasta el próximo 21 de agosto. El titular de esta cartera, Scott Bessent, ha explicado que esta medida busca corresponder la decisión de Teherán de mantener "un tránsito libre y abierto" en el estrecho de Ormuz y de permitir la entrada de inspectores del Organismo Internacional para la Energía Atómica para verificar su programa nuclear.

Sus palabras, publicadas a través de las redes sociales, recogen "conversaciones productivas" entre Washington y Teherán, como también lo apuntaron los mediadores de Qatar y Pakistán.

De este modo, chocan con las amenazas vertidas ayer por el presidente Trump, que llegaron a motivar que Irán abandonara —temporalmente— la mesa de diálogo en la primera sesión de las negociaciones del memorando. Además, llegan después de que las autoridades de la república islámica anunciasen un nuevo cierre del estrecho de Ormuz en represalia por los últimos ataques de Israel sobre Líbano, con decenas de muertos, a pesar de que el alto el fuego era una de las cuestiones clave del acuerdo.

La moratoria anunciada por Estados Unidos puede deparar importantes beneficios económicos a Teherán, en la medida en que le permitirá volver a exportar petróleo a precio de mercado, y sin tener que acudir a importantes descuentos para facilitar que terceros países se arriesguen a contravenir las sanciones norteamericanas.