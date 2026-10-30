Brno abre una licitación de 147 millones de euros para comprar hasta 40 tranvías
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La ciudad checa garantiza un primer pedido de doce vehículos y mantiene la posibilidad de ampliar posteriormente el contrato con otras 28 unidades
La ciudad checa de Brno ha abierto una licitación internacional para adquirir hasta cuarenta tranvías bidireccionales de gran capacidad, un contrato valorado en unos 147 millones de euros con el que busca renovar y ampliar una de las mayores redes urbanas del país.
De inicio, el operador municipal garantiza la compra de doce vehículos, mientras deja como opción la posibilidad de hacerse con los otros 28 para seguir modernizando su flota sin comprometer desde el principio todo el presupuesto.
Los nuevos vehículos deberán ser de piso bajo, medir entre 29 y 31 metros y poder circular en ambas direcciones, puesto que esta última característica permite utilizarlos en tramos sin bucle de retorno y mantener el servicio durante obras, averías o ampliaciones provisionales de la red.
Según el calendario de la urbe checa, los seis primeros tranvías deberán llegar antes de que arranque el mes de noviembre de 2028, mientras los seis restantes tienen de margen hasta finales de junio de 2029; y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 19 de noviembre.
Compra de trolebuses
En paralelo, la segunda mayor ciudad de República Checa ha sacado otro concurso para comprar hasta cuarenta trolebuses articulados con batería, valorado en unos 33 millones de euros. En este caso, el pedido inicial comprende treinta vehículos.
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