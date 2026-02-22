Bruselas baraja suspender el acuerdo comercial con EEUU por los nuevos aranceles

El “puro caos” de la administración Trump tras el fallo de la Corte Suprema y el nuevo anuncio de imposición de un arancel global del 15% podría motivar la suspensión del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Al menos, es lo que va a intentar el presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, que mañana mismo planteará poner en pausa el proceso de ratificación de ese convenio.

Y es que, a su juicio, “nadie entiende a estas alturas” lo que está haciendo la potencia norteamericana. "Solo hay preguntas sin responder y una incertidumbre cada vez mayor para la Unión Europea y el resto de socios comerciales de Estados Unidos", ha subrayado Lange, convencido de que los términos del acuerdo alcanzado en agosto de 2025 entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya han cambiado.

Hasta el punto de que Lange se pregunta si los nuevos aranceles anunciados podrían constituir en sí mismos una ruptura del acuerdo. "En cualquier caso, da igual, porque nadie sabe si Estados Unidos lo va a respetar, o si incluso estará capacitado para respetarlo", ha agregado el eurodiputado.

En este contexto de falta de claridad y certezas legales, ha decidido que propondrá al equipo del Parlamento Europeo que está negociando la ratificación del acuerdo que "aparque su trabajo hasta que Estados Unidos proporcione una evaluación legal adecuada" de lo que está sucediendo "y declare un claro compromiso" en pro del acuerdo comercial.

El origen

El pasado viernes, seis de los nueve magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos —compuesto por seis jueces conservadores y tres liberales— fallaron en contra de la decisión de Trump de imponer aranceles amparándose en una ley de 1977, pensada para casos de emergencia, en lugar de someterlos al Congreso.

De este modo, el fallo dejó en suspenso los aranceles vigentes tras el anuncio del denominado "día de la victoria", cuando el mandatario compareció con una tabla que marcaba el castigo comercial que había decidido imponer a cada país.

Si bien la UE salió al paso reclamando una reducción arancelaria de las tasas para favorecer el comercio trasatlántico, la primera reacción del inquilino de la Casa Blanca fue anunciar un arancel global del 10% a través de una normativa que le da un plazo de 150 días para su aprobación en la cámara estadounidense. No obstante, al día siguiente ya elevó esta tasa hasta el 15%.