Los satélites conectan territorios aislados, ayudan a anticipar desastres y proporcionan información decisiva en el ámbito de la defensa, lo que está impulsando una carrera empresarial por controlar desde su fabricación hasta su lanzamiento y los servicios que proporcionan. Los movimientos corporativos que se están sucediendo en las últimas semanas a ambos lados del Atlántico confirman el creciente peso económico y estratégico de una industria interesada en reunir capacidades para llevar un proyecto desde tierra hasta la órbita y convertirlo en un instrumento para gobiernos, empresas y particulares.

La conexión directa entre los satélites y los teléfonos móviles es uno de los negocios que atraen a los compradores en Estados Unidos. El pasado abril, Amazon adquirió Globalstar, un operador cuya red permite comunicarse desde lugares sin cobertura terrestre, para incorporar esa tecnología a su red de órbita baja y ampliar los servicios de voz, mensajes y datos. De hecho, el proyecto incluye un acuerdo con Apple para ofrecer mensajes de emergencia y asistencia en carretera en cualquier lugar.

La posibilidad de combinar una red operativa con los medios necesarios para construirla y renovarla explica otro de los movimientos estadounidenses. Rocket Lab, especializada en lanzamientos y sistemas espaciales, se ha lanzado a la compra de Iridium, que presta servicios de voz y datos por satélite, con el objetivo de unificar cohetes y tecnología de fabricación con una red global y décadas de experiencia en comunicaciones de cara a su explotación comercial.

La seguridad abre otro frente de inversión en Estados Unidos. LeoLabs, especializada en vigilar la actividad en órbita mediante radares, anunció esta misma semana la compra de FishEye. Con la adquisición de esta firma de ingeniería y software para sistemas militares radicada en Massachusetts, que aporta casi tres décadas de experiencia en desarrollo de programas para el gobierno, pretende acelerar el desarrollo de equipos capaces de detectar y seguir misiles, ampliando así las aplicaciones de su tecnología para clientes de defensa.

Apuesta europea por el espacio

Mientras tanto, en Europa, la búsqueda de mayor autonomía espacial está acercando a empresas que hasta ahora cubrían etapas muy distintas dentro de una misión. Así, por ejemplo, aunar en la misma compañía los equipos de observación e información y los sistemas de lanzamiento es la lógica que ha seguido la finlandesa Iceye al apostar por la italiana Avio, pues la integración le permitirá coordinar desde la construcción hasta la explotación comercial.

"Juntos podemos construir, lanzar y operar sistemas espaciales soberanos a lo largo de toda la cadena de valor, fabricados en Europa para gobiernos de todo el mundo", ha destacado Rafal Modrzewski, el CEO de Iceye, sobre su propósito de unificar las empresas y seguir invirtiendo para aumentar su producción para convertirse en una suerte de SpaceX europeo.

En la misma dinámica de coordinar capacidades, pero en el segmento de las comunicaciones, se encuadra la operación de la danesa Gatehouse Satcom para comprar a su compatriota Satlab; mientras la gestora sueca EQT se ha hecho con la alemana Exolaunch, una empresa del sector aeroespacial que se encarga de gestionar todo el proceso necesario para que un satélite llegue a su órbita de forma segura.

Estas operaciones, que se suceden en las últimas semanas, llegan en un momento en que, en la Unión Europea, la carrera espacial también se la juega en las frecuencias que permiten comunicar los satélites con los móviles. De hecho, las cuatro principales telecos de Europa se han unido para estudiar la posibilidad de pujar conjuntamente por la parte del espectro que el ejecutivo comunitario pretende restringir a empresas europeas, haciendo así frente a Starlink.

Redes de comunicaciones

Ese movimiento de Telefónica, Deutsche Telekom, Orange y Vodafone encuentra un cierto paralelismo al otro lado del Atlántico. En Canadá, el grupo de telecomunicaciones y medios Quebecor acaba de lanzar la caña para hacerse con Telus, una de las grandes operadoras del país, con la idea de armar un gran grupo capaz de competir con los competidores tecnológicos internacionales en un contexto de fuerte presión por las nuevas redes satelitales.

En paralelo, en Japón, el gigante de las telecomunicaciones Rakuten ha llegado a un acuerdo con la estadounidense AST SpaceMobile para crear una empresa conjunta dedicada a conectar teléfonos convencionales directamente desde el espacio. Su propósito es llevar la cobertura a zonas sin conexión y mantener el servicio cuando fallen las antenas, por ejemplo, en caso de terremotos o tsunamis.

Mientras tanto, en China, el capital también se moviliza para hacer frente a las redes estadounidenses. SpaceSail cerró en agosto una ampliación de capital de unos 900 millones de euros para ampliar su constelación y abrir nuevos mercados, apuntando asimismo a la importancia de extender los servicios de voz y datos más allá del alcance de las antenas terrestres.

El negocio

Todas estas operaciones en el segmento de los satélites se disputan un negocio que generó unos 268.000 millones de euros en 2025, lo que supone un 4% más que el ejercicio anterior y el 71% de los ingresos de la economía espacial en su conjunto, según los datos de la industria.

Los equipos terrestres, desde antenas hasta dispositivos de navegación, aportaron alrededor de 146.000 millones de euros, lo que supone más de la mitad de la facturación del sector; mientras los servicios de comunicaciones y observación generaron otros 93.000 millones de euros y entre la fabricación y los lanzamientos sumaron unos 29.000 más.

La expansión de las conexiones a internet explica parte del interés empresarial: los abonados a la banda ancha desde el espacio aumentaron un 62% en 2025 con respecto al año previo, al superar los diez millones de clientes. Como señaló Tom Stroup, presidente de la asociación de la industria de satélites, "los equipos espaciales son más productivos que nunca".