Corea del Sur invertirá más de 450.000 millones de euros en la apertura de cuatro fábricas de chips

El gobierno de Corea del Sur, junto con gigantes como Samsung y HK Hynix, ha anunciado un plan de inversión de 454.000 millones de euros para impulsar el sector de la inteligencia artificial y la los semiconductores a través de la apertura de cuatro plantas de fabricación de chips.

"Depender de una única base de producción en el área metropolitana de Seúl ya no es suficiente para satisfacer la creciente demanda de semiconductores", ha explicado el ministro de Industria durante la presentación de este nuevo polo industrial para la zona suroeste del país, haciendo hincapié en la necesidad de acelerar la producción y la comercialización habida cuenta del rumbo que ha tomado China en lo que atañe a la industria robótica.

Así pues, el proyecto presentado hoy tiene por objetivo imprimir una marcha más a la apuesta de Corea del Sur por convertirse en un país líder en la era de la IA, a través de una estrategia centrada en semiconductores, infraestructura de inteligencia artificial e IA física. De igual modo, prevé impulsar la industria de la robótica, incluyendo la IA en los procesos de diseño y fabricación, tal y como recoge la agencia Yonhap.

Los centros de datos también serán parte del plan de inversión, hasta el punto de que el gobierno de Lee Jae Myung planea destinar 312.000 millones de euros en el horizonte de 2029 para construir infraestructuras de este tipo con una capacidad combinada de 8,4 gigavatios.