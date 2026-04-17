Dubái pondrá en marcha este año la primera estación de taxis aéreos del mundo

Dubái aspira a poner en marcha este mismo año la primera estación de despegue y aterrizaje vertical de taxis aéreos eléctricos del mundo. Situada en las inmediaciones del aeropuerto internacional, formará parte de una red que conectará otros puntos clave del emirato, como el centro de la ciudad, su puerto y la isla Palm Jumeirah, cuyas estaciones concluirán hacia finales de este mismo año.

"Es un hito clave" en la movilidad urbana, en palabras del príncipe heredero de Dubái, el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, tras visitar la estación del aeropuerto. Se trata de un edificio de cuatro plantas que abarca 3.100 metros cuadrados y cuenta con dos plataformas de despegue y aterrizaje para los taxis aéreos, así como un aparcamiento de dos niveles e instalaciones de espera para los usuarios, que se espera que lleguen a 170.000 al año.

Entre las ventajas del air taxi, las importantes reducciones de los tiempos de viaje son una de ellas. A modo de ejemplo, el trayecto desde el aeropuerto hasta la característica isla artificial con forma de palmera pasará de los 45 minutos actuales en coche a tan solo diez minutos. Pero además, se trata de aeronaves totalmente eléctricas y ecológicas, con cero emisiones operativas, y cien veces menos ruidosas que un helicóptero "Es un transporte rápido, silencioso y sostenible", ha resumido Anthony El-Khoury, director general de Joby Aviation en Emiratos Árabes Unidos.

Y, para redondear la mejora de la movilidad que supone, el director general de transporte del emirato ya ha dado cuenta de que el servicio de taxis aéreos se integrará con el resto de la red de transporte público, así como con todo medio de movilidad compartida y patinetes eléctricos y bicicletas, con el propósito de "mejorar la conectividad en toda la ciudad". El objetivo, ha dicho, es "ofrecer una experiencia de viaje impecable".

Este nuevo medio de transporte, por el que también están apostando en China, ha sido testado ya en Dubái: más de una veintena de vuelos tripulados han atravesado el desierto, lo que ha permitido verificar su seguridad y rendimiento en condiciones extremas. Y, además, el desarrollador está implementando una estrategia de doble certificación y cualificación en Emiratos Árabes y Estados Unidos.