EEUU baraja involucrarse en el gran proyecto de gas de Argentina con 5.300 millones de euros

Estados Unidos baraja involucrarse en Argentina LNG, el gran proyecto con el que el país que dirige Javier Milei aspira a convertir sus reservas de gas en una fuente estable de exportaciones.

Para ello, el banco público de apoyo al comercio exterior de Estados Unidos podría destinar 5.300 millones de euros a respaldar la compra de equipos y la contratación de servicios de empresas estadounidenses para construir las infraestructuras y poner en marcha la producción.

No obstante, YPF —la petrolera estatal argentina que promueve este proyecto junto con la italiana Eni y una filial de la emiratí Adnoc— ha puntualizado que este desembolso se encuentra en fase de propuesta y todavía está pendiente de recibir el visto bueno en el seno de la propia entidad. En todo caso, la cuantía que llegaría desde Washington supondría aproximadamente el 12% de la inversión necesaria, calculada en el entorno de los 44.900 millones de euros, y para la cual se espera un retorno de más de 175.000 millones de euros en exportaciones durante dos décadas de funcionamiento.

Más de la mitad de esos casi 45.000 millones de euros que requerirá el complejo de extracción y venta de gas a lo largo de todo su ciclo de vida tienen como destino su puesta en funcionamiento. Gasoductos, instalaciones portuarias, plantas de procesamiento y maquinaria para la licuefacción consumirían más de 21.000 millones de euros, mientras el desarrollo de los recursos gasíferos en el yacimiento de Vaca Muerta requeriría de 4.400 millones de euros adicionales.

Socios

El pasado mes de junio, YPF firmó sendos acuerdos con la italiana Eni y con XRG, el brazo inversor de la refinería estatal de Abu Dhabi, a fin de que se incorporen al desarrollo upstream del proyecto Argentina LNG a través de un 64% de las participaciones de la empresa titular de los bloques de gas de Vaca Muerta.

Así pues, Eni y XRG tomarán una participación del 32% del capital social cada una, mientras que YPF conservará el 36% restante, cambiando así el paso tras la decisión de adquirir su 50% a PlusPetrol el pasado 30 de abril.