EEUU garantiza todos los acuerdos comerciales pese al fallo sobre los aranceles

En medio de las dudas que han surgido en la Unión Europea a raíz del fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre las prácticas arancelarias de Trump y sus nuevos anuncios sobre imposición de tasas comerciales, el representante de Comercio de la administración norteamericana ha asegurado que todos los acuerdos comerciales bilaterales firmados por Washington seguirán en vigor.

"Vamos a respaldar estos acuerdos y esperamos que nuestros socios también lo hagan", ha declarado el dirigente en comentarios a la CBS sobre los pactos bilaterales con la UE y otros países como China o Corea del Sur.

"Llevo un año diciéndoles que, ganáramos o perdiéramos (en el Supremo), habría aranceles, y que el presidente iba a mantenerlos, y estos acuerdos han sido firmados con el litigio pendiente", ha añadido, antes de señalar que "la política no ha cambiado, solo las herramientas" legales que se utilizarán para tomar las medidas.

Visión de Bruselas

No obstante, la Comisión Europea ha reclamado este mismo domingo a Washington que aclare sus próximos pasos, dejando entrever que existen serias contradicciones entre los nuevos gravámenes y el acuerdo bilateral firmado en agosto de 2025. Además, desde el Parlamento Europeo plantean ya dejar en suspenso el tratado de ratificación del acuerdo comercial.

"La situación actual no propicia un comercio y una inversión transatlánticos justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos, tal y como acordaron ambas partes y se detalla en la declaración conjunta UE-EEUU de agosto de 2025", ha recalcado Bruselas, antes de sentenciar que "un trato es un trato".

"Como principal socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que este país cumpla los compromisos establecidos en la declaración conjunta, al igual que la UE mantiene los suyos", ha manifestado sobre unos aranceles que, "cuando se aplican de forma impredecible, son inherentemente disruptivos, socavan la confianza y la estabilidad en los mercados globales y generan mayor incertidumbre en las cadenas de suministro internacionales".