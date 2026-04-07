Programadores y personal de atención al cliente serán los más afectados por el impacto de la IA

El lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022 supuso el inicio de una nueva etapa en la implantación de la IA

Las profesiones que tienen más riesgo de ver afectados sus empleos por el impacto de la inteligencia artificial en los próximos años son los programadores informáticos, el personal de atención al cliente y los grabadores de datos, por este orden, según un informe realizado por la empresa de IA Anthropic que ha tenido en cuenta distintos indicadores del mercado de trabajo de Estados Unidos.

Además de analizar las profesiones que pueden sufrir más la progresiva implantación de la IA en las empresas, el informe señala que los trabajadores que pueden verse más afectados son aquellos con alto nivel educativo y bien remunerados, además indica que las mujeres tienen más posibilidades de verse afectados que los hombres.

En la lista de las profesiones con mayor riesgo de recibir el impacto de la IA, se sitúan también los recopiladores de datos médicos, los analistas de mercado, los vendedores (salvo los dedicados a equipamiento técnico y científico), los analistas financieros y los correctores y probadores de software.

Por su parte, las profesiones con menos riesgo de sufrir las consecuencias de la implantación de la IA son aquellas más relacionadas con las habilidades técnicas y manuales. El informe cita, entre otros, a los cocineros, los mecánicos de motos, los socorristas, los camareros y los friegaplatos.

Mujeres, blancos y asiáticos, más afectados

Dentro de las profesiones con más posibilidades de verse afectadas también hay diferencias según el sexo, la raza y la formación. Así, entre los programadores informáticos los que estarían más expuestos serían las mujeres, los blancos, los asiáticos y los que cuentan con un título de posgrado.

El informe revela que desde el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022 no se ha detectado un aumento sistemático del desempleo entre los trabajadores de las profesiones con más riesgos, pero sí que hay indicios de que se ha ralentizado la contratación de personas jóvenes para esos empleos. Según el estudio, los trabajadores jóvenes -entre 22 y 25 años- pueden ser los más afectados por la incorporación de la IA a las empresas, ya que por el momento más que un aumento de los despidos se está registrando una ralentización de las contrataciones.